4 آب "الحقيقة الضائعة"
أحمد السقا ويسرا وغيرهما يودعون تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
أحمد السقا ويسرا وغيرهما يودعون تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
أحمد السقا ويسرا وغيرهما يودعون تيمور تيمور بكلمات مؤثرة

فن

2025-08-17 | 06:05
أحمد السقا ويسرا وغيرهما يودعون تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
Aljadeed
أحمد السقا ويسرا وغيرهما يودعون تيمور تيمور بكلمات مؤثرة

يعيش الوسط الفني المصري، حالة من الحزن بعد رحيل الفنان يمور تيمور، حيث عبّر عدد كبير من النجوم عن صدمتهم العميقة وحزنهم لفقدانه.

 وقد نعاه عدد من الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة، حيث كتب البعض عن مسيرته الفنية وما تركه من بصمة خاصة في قلوب محبيه، فيما عبّر آخرون عن حجم الخسارة التي أصابتهم على الصعيدين الإنساني والمهني.

ونشر النجم أحمد السقا صورة لتيمور تيمور عبرحسابه على “فيسبوك” وكتب: “هتوحشني يا صاحبي، يا أطيب خلق الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك ويصبرناـ إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رسالة موجهة له: “محظوظ أي حد عرفك يا تيمور، محظوظ ابنك أن أبوه راجل عظيم زيك، محظوظ أنت بحب الناس ليك، محظوظ بنهاية عظيمة شريفة تليق برجل عظيم شريف مصدر بهجة وسعاده لكل من تعامل معه”.

وأضاف: “اللهم اكتبه مع الشهداء والصديقين، ألف رحمة ونور حتوحشنيسرا ا يا تيمور”.

ونشرت الفنانة هنا شيحة صورة لمدير التصوير تيمور تيمور عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”.

ونعت هنا شيحة مدير التصوير بكلمات مؤثرة، وقالت: “قلبي واجعني قوي ومش مصدقة إني مش هشوفك تاني”.

وحرصت الفنانة يسرا على تقديم واجب العزاء ، فى رحيل مدير التصوير تيمور تيمور ، والذى رحل امس السبن إثر حادث غرق ، بعدما أنقذ نجله من الغرق.

وكتبت عبر حسابها الشخصى على موقع إنتسجرام قائلة : “إنا لله وإنا راجعون ..الناس النضيفة والحلوة بتمشى بسرعة ، والضحكة عمرها ما فارقت وشك يا تيمور يا طيب يا جدع يا كل حاجة حلوة ممكن تتقال عليك .. مش قادرة أوصف وجعي وصدمتى على خبر وقاتك”.

وأضافت: “ربنا يرحمك ويرزقك الجنة ونعمها ويصبر أهلك وأصحابك  وحبايبك على فراقك يا تيمور ,, بعتذر لعدم الحضور لعد تواجدى بالبلاد”.

ودعت الفنانة إلهام شاهين، بكلمات حزينة مدير التصوير تيمور تيمور، وذلك بعد رحيله أمس السبت 16 أغسطس.

وقامت إلهام شاهين، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر صورة الراحل، وكتبت: “الغالي جدا تيمور.. الطيب الشهم الجدع.. أنقى إنسان وأنضف قلب.. صاحب أجمل ضحكة وأخف دم.. الله يرحمك حبيبي.. صدمتنا كلنا كبيرة.. ربنا يصبر أهلك وأصدقائك ومحبيك.. كل كلمات الرثاء لا تكفي.. ربنا يجعل مثواك الجنة.. هتوحشنا جدا جدا جدا يا غالي”.

