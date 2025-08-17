شام الذهبي تدعم والدتها اصالة خلال حفلها الاول بعد غياب في بيروت

علّقت شام على حفل والدتها أصالة الذي أقيم بحضور أكثر من ستة آلاف شخص، في قاعة الفوردم دو ، قائلة: كان حلمًا! شكراً على ليلة من العمر.. صولا أبدعتِ كعادتك وأعطيتني لِعمرٍ قادم. ولم تكتف شام الذهبي بالحضور بين الجمهور، بل رافقت والدتها في الكواليس لدعمها قبل صعودها إلى المسرح، في لحظة عائلية خاصة أضافت لمسة إنسانية مؤثرة على أجواء الحفل.

وكانت قد افتتحت النجمة حفلها في بيروت بكلمة ترحيبية مؤثرة، عبرت من خلالها عن سعادتها بالعودة إلى مسارح بيروت بعد غياب طويل، وأكدت بها محبتها للبنان وللجمهور اللبناني، وقالت في كلمتها: "اليوم أنا جاية بيروت أشكرها وأحضنها، وأقول لها يا حلوتي يا إمي يا توأمي، علمتيني وكبرتيني وحليتيني… وأنا مشتاقة لأهلك وأحبابك وأرضك وبحرك وجبلك، والحمد لله اتحقق حلمي.."، ولم تتوقف أصالة طوال الحفل في التعبير عن محبتها وشوقها للجمهور، واختتمت الحفل برسالة أخرى أيضاً كشفت بها عن سعادتها بالحفل وبحبها الكبير للجمهور اللبناني وبيروت.