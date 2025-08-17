شام الذهبي تدعم والدتها اصالة خلال حفلها الاول بعد غياب في بيروت

علّقت شام على حفل والدتها النجمة أصالة الذي أقيم بحضور أكثر من ستة آلاف شخص، في قاعة الفوردم دو بيروت، قائلة: اليوم كان حلمًا! شكراً لبنان على ليلة من العمر.. صولا أبدعتِ كعادتك وأعطيتني طاقة لِعمرٍ قادم. ولم تكتف شام الذهبي بالحضور بين الجمهور، بل رافقت والدتها في الكواليس لدعمها قبل صعودها إلى المسرح، في لحظة عائلية خاصة أضافت لمسة إنسانية مؤثرة على أجواء الحفل.
View this post on Instagram
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
وكانت قد افتتحت النجمة أصالة حفلها في بيروت بكلمة ترحيبية مؤثرة، عبرت من خلالها عن سعادتها بالعودة إلى مسارح بيروت بعد غياب طويل، وأكدت بها محبتها للبنان وللجمهور اللبناني، وقالت في كلمتها: "اليوم أنا جاية بيروت أشكرها وأحضنها، وأقول لها يا حلوتي يا إمي يا توأمي، علمتيني وكبرتيني وحليتيني… وأنا مشتاقة لأهلك وأحبابك وأرضك وبحرك وجبلك، والحمد لله اتحقق حلمي.."، ولم تتوقف أصالة طوال الحفل في التعبير عن محبتها وشوقها للجمهور، واختتمت الحفل برسالة أخرى أيضاً كشفت بها عن سعادتها بالحفل وبحبها الكبير للجمهور اللبناني وبيروت.
كشفت الفنانة نسرين طافش عن كواليس تعارفها على زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أن زواجهما جاء بشكل مفاجئ، كما تحدثت عن حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها حالياً منذ زواجها خاصة بعدما نشرت مؤخراً عبارة "الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق" حيث لمستها هذه العبارة لأنها تعيش هذه الحالة.
فجع الموت الفنانة أروى جودة في وفاة ابن شقيقها بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تعرضه لحادث سير.
أحيا الفنان اللبناني آدم حفلاً غنائياً يوم الجمعة جمعه بسلطان الطرب جورج وسوف على مسرح كازينو لبنان، ووجه آدم رسالة مؤثرة الى أبو وديع، كما تحدث عن جديد أعماله الغنائية.