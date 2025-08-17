نادين الراسي و معتصم النهار وحشد من الجمهور يدعمون اصالة في حفلها في بيروت

كشفت الفنانة نسرين طافش عن كواليس تعارفها على زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أن زواجهما جاء بشكل مفاجئ، كما تحدثت عن حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها حالياً منذ زواجها خاصة بعدما نشرت مؤخراً عبارة "الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق" حيث لمستها هذه العبارة لأنها تعيش هذه الحالة.
فجع الموت الفنانة أروى جودة في وفاة ابن شقيقها بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تعرضه لحادث سير.
أحيا الفنان اللبناني آدم حفلاً غنائياً يوم الجمعة جمعه بسلطان الطرب جورج وسوف على مسرح كازينو لبنان، ووجه آدم رسالة مؤثرة الى أبو وديع، كما تحدث عن جديد أعماله الغنائية.