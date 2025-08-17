الأخبار
نادين الراسي و معتصم النهار وحشد من الجمهور يدعمون اصالة في حفلها في بيروت
نادين الراسي و معتصم النهار وحشد من الجمهور يدعمون اصالة في حفلها في بيروت

فن

2025-08-17 | 08:14
نادين الراسي و معتصم النهار وحشد من الجمهور يدعمون اصالة في حفلها في بيروت
أشعلت اصالة أجواء بيروت في حفل خيالي بالفوروم دي بيروت بعد سنوات طويلة من الغياب، بحضور حشد من الجمهور والفنانين.

وكانت الزميلة بشرى الدعاس متواجدة في الحفل وعادت لنا بهذا التقرير. 
 

نسرين طافش تروي تفاصيل تعارفها على زوجها
14:23

نسرين طافش تروي تفاصيل تعارفها على زوجها

كشفت الفنانة نسرين طافش عن كواليس تعارفها على زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أن زواجهما جاء بشكل مفاجئ، كما تحدثت عن حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها حالياً منذ زواجها خاصة بعدما نشرت مؤخراً عبارة "الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق" حيث لمستها هذه العبارة لأنها تعيش هذه الحالة.

14:23

نسرين طافش تروي تفاصيل تعارفها على زوجها

كشفت الفنانة نسرين طافش عن كواليس تعارفها على زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أن زواجهما جاء بشكل مفاجئ، كما تحدثت عن حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها حالياً منذ زواجها خاصة بعدما نشرت مؤخراً عبارة "الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق" حيث لمستها هذه العبارة لأنها تعيش هذه الحالة.

الموت يفجع اروى جودة بوفاة اقرب الناس اليها
14:17

الموت يفجع اروى جودة بوفاة اقرب الناس اليها

فجع الموت الفنانة أروى جودة في وفاة ابن شقيقها بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تعرضه لحادث سير.

14:17

الموت يفجع اروى جودة بوفاة اقرب الناس اليها

فجع الموت الفنانة أروى جودة في وفاة ابن شقيقها بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تعرضه لحادث سير.

ادم يوجه رسالة مؤثرة لـ جورج وسوف ويكشف عن امنيته في "ديو" يجمعهما
Play
12:50
Play

ادم يوجه رسالة مؤثرة لـ جورج وسوف ويكشف عن امنيته في "ديو" يجمعهما

أحيا الفنان اللبناني آدم حفلاً غنائياً يوم الجمعة جمعه بسلطان الطرب جورج وسوف على مسرح كازينو لبنان، ووجه آدم رسالة مؤثرة الى أبو وديع، كما تحدث عن جديد أعماله الغنائية.

12:50

ادم يوجه رسالة مؤثرة لـ جورج وسوف ويكشف عن امنيته في "ديو" يجمعهما

أحيا الفنان اللبناني آدم حفلاً غنائياً يوم الجمعة جمعه بسلطان الطرب جورج وسوف على مسرح كازينو لبنان، ووجه آدم رسالة مؤثرة الى أبو وديع، كما تحدث عن جديد أعماله الغنائية.

نسرين طافش تروي تفاصيل تعارفها على زوجها
14:23
الموت يفجع اروى جودة بوفاة اقرب الناس اليها
14:17
ادم يوجه رسالة مؤثرة لـ جورج وسوف ويكشف عن امنيته في "ديو" يجمعهما
12:50
حفيد حياة الفهد يطمأن الجمهور على حالتها الصحية
10:57

