حفيد حياة الفهد يطمأن الجمهور على حالتها الصحية

وأكد العبيد تحسن حالتها الصحية واستقراره بعد إصابتها بجلطة دماغية مفاجئة مؤخرًا.

وأوضح، عبر تسجيل صوتي نُشر على حسابها في " "، أن العائلة بدأت لسفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج.

ووجّه العبيد شكره لوزارتي الصحة والإعلام في الكويت على اهتمامهما ومتابعتهما لحالتها، مثنيًا على الجهود الطبية المبذولة في مستشفى ، داعيًا في الوقت نفسه إلى الاستمرار بالدعاء وتجاهل الشائعات المنتشرة.

من جهته، كشف مدير أعمالها الغيث، في مداخلة مع " "، أن الفهد دخلت المستشفى قبل أسبوعين لإجراء عملية قسطرة، لكن حالتها تدهورت لاحقًا ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة. وأشار إلى أن العائلة التزمت الصمت في البداية احترامًا لخصوصيتها، قبل أن تعلن الأمر وتطلب الدعاء.