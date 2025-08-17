الموت يفجع اروى جودة بوفاة اقرب الناس اليها

ونشرت أروى صورًا لابن شقيقها عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام" وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله ابن أخي چون سليم جودة ابن رولا وأحمد چيمس جودة" مضيفة: "اللهم ارحمه واغفرله واجعل مثواه الجنة.. اللهم ثبته عند السؤال.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمراً".
واختتمت حديثها بالشكر لكل من ساند الأسرة خلال فترة وجوده في المستشفى قائلة: "شكراً لكل من ساندنا في هذه الأيام الصعبة ولكل دعاء دعيتوه من أجل سليم.. جزاكم الله خيراً.. إلى أن ألقاك يا ملاكنا الجميل".
وكانت الفنانة أروى جودة قد كشفت في وقت سابق عن تعرض ابن شقيقها لحادث سير ضخم وطالبت الجمهور بالدعاء له وكتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على "إنستغرام": "من فضلكم ادعوا لابن أخويا سليم ابن رولا إن ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويجعل الشفاء في أيادي الدكاترة يا رب.. عمل حادثة موتوسيكل وبين الحياة والموت".