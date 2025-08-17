الموت يفجع اروى جودة بوفاة اقرب الناس اليها

ونشرت أروى صورًا لابن شقيقها عبر صفحتها الشخصية على " " وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة ابن أخي چون سليم جودة ابن رولا وأحمد چيمس جودة" مضيفة: "اللهم ارحمه واغفرله واجعل مثواه الجنة.. اللهم ثبته عند السؤال.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا وليس أمراً".

واختتمت حديثها بالشكر لكل من ساند الأسرة خلال فترة وجوده في المستشفى قائلة: "شكراً لكل من ساندنا في هذه الأيام الصعبة ولكل دعاء دعيتوه من أجل سليم.. جزاكم الله خيراً.. إلى أن ألقاك يا ملاكنا الجميل".