محمد رمضان وهيفاء وهبي لاول مرة معا في اضخم حفلات الصيف هذا العام

وفي التفاصيل، يستعد النجمان وهيفاء ولأول مرة معاً لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي.

الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري محمد رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية ، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.

وتُعد هذه السهرة حدثًا فنّيًا بارزًا هذا الموسم، حيث يُتوقع أن تستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الدول ، وسط تنظيم احترافي وتجهيزات تقنية ومسرحية عالية المستوى.

تفاصيل الحفل أصبحت متاحة الآن، ويمكنكم حجز بطاقاتكم عبر الرابط التالي: https://www.ticketingboxoffice.com/haifa-wehbe-mohamad-ramadan-23-

august-2025-tickets/event/22465/en?prv=7905