محمد رمضان وهيفاء وهبي لاول مرة معا في اضخم حفلات الصيف هذا العام

عاجل
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
مصادر مقربة من الحزب للجديد: الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى الاستقرار في البلاد
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
معلومات الجديد: قائد الجيش حريص على المؤسسة العسكرية ولن يدخلها في الازمات السياسية أو المذهبية لذلك سينجز الخطة ويحولها الى مجلس الوزراء على ان تطبق بعد حصول اجماع سياسي عليها
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
معلومات الجديد: رئيس الجمهورية أصر على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الازمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الاخيرة
مصادر دبلوماسية للجديد: باراك وأورتاغس غادرا بيروت الى تل أبيب حيث سيتباحثان في الخطوات التي ستقوم بها اسرائيل مقابل استكمال الخطوات اللبنانية
مصادر دبلوماسية للجديد: باراك وأورتاغس غادرا بيروت الى تل أبيب حيث سيتباحثان في الخطوات التي ستقوم بها اسرائيل مقابل استكمال الخطوات اللبنانية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
29 o
AlJadeedTv
البقاع
27 o
AlJadeedTv
الجنوب
29 o
AlJadeedTv
الشمال
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
كسروان
30 o
AlJadeedTv
متن
30 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد رمضان وهيفاء وهبي لاول مرة معا في اضخم حفلات الصيف هذا العام
محمد رمضان وهيفاء وهبي لاول مرة معا في اضخم حفلات الصيف هذا العام
A-
A+

محمد رمضان وهيفاء وهبي لاول مرة معا في اضخم حفلات الصيف هذا العام

فن

2025-08-18 | 07:20
محمد رمضان وهيفاء وهبي لاول مرة معا في اضخم حفلات الصيف هذا العام
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد رمضان وهيفاء وهبي لاول مرة معا في اضخم حفلات الصيف هذا العام

من بعد نجاح حفلة الفنان المصري تامر حسني والفنانة السورية اصالة نصري، في الفوروم دي بيروت بحضور الآلاف، بتنظيم مشترك​ بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة​ الجديد، ينتظر الجمهور حفلة الفنان المصري محمد رمضان والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وفي التفاصيل، يستعد النجمان محمد رمضان وهيفاء وهبي ولأول مرة معاً لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي.

الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري محمد رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.

وتُعد هذه السهرة حدثًا فنّيًا بارزًا هذا الموسم، حيث يُتوقع أن تستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الدول العربية، وسط تنظيم احترافي وتجهيزات تقنية ومسرحية عالية المستوى.
تفاصيل الحفل أصبحت متاحة الآن، ويمكنكم حجز بطاقاتكم عبر الرابط التالي: https://www.ticketingboxoffice.com/haifa-wehbe-mohamad-ramadan-23-

august-2025-tickets/event/22465/en?prv=7905

اقرأ ايضا في فن

طلال مارديني في اقوى هجوم بعد الإساءة للعلم السوري في السويداء
10:47

طلال مارديني في اقوى هجوم بعد الإساءة للعلم السوري في السويداء

اثار الممثل السوري طلال مارديني حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد التصريح الذي شاركه عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام".

10:47

طلال مارديني في اقوى هجوم بعد الإساءة للعلم السوري في السويداء

اثار الممثل السوري طلال مارديني حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد التصريح الذي شاركه عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام".

الفنانة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها الفن نهائيا بعد مرض والدتها
Play
07:10
Play

الفنانة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها الفن نهائيا بعد مرض والدتها

فاجأت الفنّانة والممثّلة السّوريّة سارا فرح، جمهورها بقرار صادم، إذ أعلنت اعتزالها السّاحة الفنّيّة بشكل نهائيّ بعد سنوات من المعاناة وفقدان الشّغف، خاصةً بعد نشاطها الفني الملحوظ في الفترة الأخيرة من خلال طرح العديد من الأغاني، مشيرة إلى أنّ مرض والدتها كان الحدث المفصليّ الّذي غيّر مسار حياتها.

07:10

الفنانة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها الفن نهائيا بعد مرض والدتها

فاجأت الفنّانة والممثّلة السّوريّة سارا فرح، جمهورها بقرار صادم، إذ أعلنت اعتزالها السّاحة الفنّيّة بشكل نهائيّ بعد سنوات من المعاناة وفقدان الشّغف، خاصةً بعد نشاطها الفني الملحوظ في الفترة الأخيرة من خلال طرح العديد من الأغاني، مشيرة إلى أنّ مرض والدتها كان الحدث المفصليّ الّذي غيّر مسار حياتها.

فنان تونسي شهير يتهم فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته
04:27

فنان تونسي شهير يتهم فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته

أثار الفنان التونسي محمد الجبالي الجدل خلال الساعات الماضية بعد اتهامه الفنان اللبناني فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته.

04:27

فنان تونسي شهير يتهم فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته

أثار الفنان التونسي محمد الجبالي الجدل خلال الساعات الماضية بعد اتهامه الفنان اللبناني فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته.

اخترنا لك
طلال مارديني في اقوى هجوم بعد الإساءة للعلم السوري في السويداء
10:47
الفنانة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها الفن نهائيا بعد مرض والدتها
07:10
فنان تونسي شهير يتهم فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته
04:27
تعاني من ألم شديد.. تراجع الحالة الصحية لـ انغام
04:18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025