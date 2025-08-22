خالد منتصر يوضح حقيقة الوضع الصحي للفنانة أنغام

وأشار منتصر، في منشور عبر حسابه على فيسبوك
، إلى أن أنغام
دخلت في البداية مستشفى الصفا
بالقاهرة بعد إصابتها بالتهاب حاد في البنكرياس، حيث أظهرت الفحوص وجود كيس أثار شكوكاً أولية حول احتمال ورم سرطاني، لكن تقييم الأطباء المصريين استبعد هذه الفرضية.
وأضاف أن أنغام فضلت استكمال علاجها في ألمانيا
، حيث خضعت هناك لتدخل بالمنظار لتصريف السائل من الكيس عبر المعدة، وأكدت التحاليل أنه حميد وغير سرطاني. ورغم ذلك، استمرت معاناتها مع الألم عند تناول الطعام، ليكتشف الأطباء لاحقاً أن الكيس تحول إلى خراج استدعى جراحة لإزالته.
وأوضح أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، إلا أن الأوجاع لا تزال تلازمها، واصفاً الأمر بأنه من أصعب التحديات الطبية حين يستمر العرض
حتى بعد إزالة سببه المفترض.
وختم منتصر بالتأكيد على أن حالة
أنغام لا علاقة لها بالسرطان، مطالباً وسائل الإعلام
بتحري الدقة في نقل المعلومات الصحية، ومشدداً على أن جمهورها يترقب عودتها قريباً إلى المسرح.