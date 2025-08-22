خالد منتصر يوضح حقيقة الوضع الصحي للفنانة أنغام

كشف الطبيب والكاتب المصري منتصر تفاصيل دقيقة عن الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة ، مؤكداً أن حالتها ليست مرتبطة بمرض السرطان كما أشيع، داعياً إلى التعامل مع الموضوع بمزيد من المهنية والشفافية بعيداً عن العناوين المضللة.







وأشار منتصر، في منشور عبر حسابه على ، إلى أن دخلت في البداية مستشفى بالقاهرة بعد إصابتها بالتهاب حاد في البنكرياس، حيث أظهرت الفحوص وجود كيس أثار شكوكاً أولية حول احتمال ورم سرطاني، لكن تقييم الأطباء المصريين استبعد هذه الفرضية.



وأضاف أن أنغام فضلت استكمال علاجها في ، حيث خضعت هناك لتدخل بالمنظار لتصريف السائل من الكيس عبر المعدة، وأكدت التحاليل أنه حميد وغير سرطاني. ورغم ذلك، استمرت معاناتها مع الألم عند تناول الطعام، ليكتشف الأطباء لاحقاً أن الكيس تحول إلى خراج استدعى جراحة لإزالته.



وأوضح أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، إلا أن الأوجاع لا تزال تلازمها، واصفاً الأمر بأنه من أصعب التحديات الطبية حين يستمر حتى بعد إزالة سببه المفترض.



وختم منتصر بالتأكيد على أن أنغام لا علاقة لها بالسرطان، مطالباً بتحري الدقة في نقل المعلومات الصحية، ومشدداً على أن جمهورها يترقب عودتها قريباً إلى المسرح.