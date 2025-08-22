ربيع الأسمر يكشف ملابسات تعرضه لاعتداء مسلح ويطالب بمحاسبة المعتدين

روى الفنان اللبناني تفاصيل الحادثة التي تعرض لها خلال إحيائه حفلاً بمناسبة عيد السيدة، موضحاً أنه لجأ إلى القانون لاستعادة حقه، ومشدداً على ثقته بالقضاء اللبناني.







وقال إن مجموعة من الأشخاص عمدوا إلى إثارة الفوضى أكثر من مرة بين الجمهور، قبل أن يصعد ثلاثة منهم إلى المسرح مطالبين بأمور وصفها بأنها “تافهة”. وأوضح أن أحدهم رفض النزول عن المسرح، ليتدخل ابنه بهدوء، لكن الموقف تطور إلى إشكال انسحب خلاله المعتدي، ليعود لاحقاً مع آخرين ويقوموا بالاعتداء عليه وعلى من معه.



وكشف الفنان أن تدخل سريعاً للسيطرة على الوضع، لافتاً إلى أن أحد المتورطين اعترف بإطلاق النار والمشاركة في الاعتداء، قبل أن يتراجع لاحقاً وينكر ما قاله.



وأكد أن القضية ما زالت قيد المتابعة القضائية، مطالباً الدولة بمحاسبة المعتدين، ومؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه وحق عائلته.