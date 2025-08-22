ربيع الأسمر يكشف ملابسات تعرضه لاعتداء مسلح ويطالب بمحاسبة المعتدين

وقال الأسمر
إن مجموعة من الأشخاص عمدوا إلى إثارة الفوضى أكثر من مرة بين الجمهور، قبل أن يصعد ثلاثة منهم إلى المسرح مطالبين بأمور وصفها بأنها “تافهة”. وأوضح أن أحدهم رفض النزول عن المسرح، ليتدخل ابنه بهدوء، لكن الموقف تطور إلى إشكال انسحب خلاله المعتدي، ليعود لاحقاً مع آخرين ويقوموا بالاعتداء عليه وعلى من معه.
وكشف الفنان أن الجيش اللبناني
تدخل سريعاً للسيطرة على الوضع، لافتاً إلى أن أحد المتورطين اعترف بإطلاق النار والمشاركة في الاعتداء، قبل أن يتراجع لاحقاً وينكر ما قاله.
وأكد ربيع الأسمر
أن القضية ما زالت قيد المتابعة القضائية، مطالباً الدولة بمحاسبة المعتدين، ومؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه وحق عائلته.