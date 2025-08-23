محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم

View this post on Instagram
توفي المخرج المساعد دييغو بوريللا، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعدما انهار فجأة في موقع تصوير مسلسل "إميلي في باريس" بمدينة البندقية، قبل لحظات من تصوير المشهد الختامي للموسم الخامس.
أطلق الفنان السوري مكسيم خليل نداءً عاجلاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بقطاع غزة في عام 2025.
تفاعل الفنان تامر حسني مع الحادث المروري المأساوي الذي وقع على طريق الضبعة بمطروح، موجهاً رسالة عاجلة إلى الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة عربات النقل السريع على الطرق.