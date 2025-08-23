الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم
محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم
A-
A+

محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم

فن

2025-08-23 | 10:08
محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد رمضان عن حفله الليلة مع هيفاء وهبي: لا تنسوا علم لبنان معكم

نشر الفنان المصري محمد رمضان قبل ساعات من حفله المرتقب إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في لبنان، منشورًا عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيه:

"لا تنسوا علم لبنان معكم.. علشان ثقة في الله أقوى نجاح سوف يحدث في (فوروم دو بيروت) منذ نشأته هذه الليلة، ولبنان سوف يشهد على ذلك."
كما أعلن رمضان عن نفاد جميع بطاقات الحفل المنتظر، ما يعكس حجم الإقبال الجماهيري على الأمسية الفنية.
يشار الى ان الحفل من بتنظيم مشترك بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناةالجديد.
 

اقرأ ايضا في فن

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!
08:43

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!

توفي المخرج المساعد دييغو بوريللا، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعدما انهار فجأة في موقع تصوير مسلسل "إميلي في باريس" بمدينة البندقية، قبل لحظات من تصوير المشهد الختامي للموسم الخامس.

08:43

إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!

توفي المخرج المساعد دييغو بوريللا، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعدما انهار فجأة في موقع تصوير مسلسل "إميلي في باريس" بمدينة البندقية، قبل لحظات من تصوير المشهد الختامي للموسم الخامس.

مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع
07:14

مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع

أطلق الفنان السوري مكسيم خليل نداءً عاجلاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بقطاع غزة في عام 2025.

07:14

مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع

أطلق الفنان السوري مكسيم خليل نداءً عاجلاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف بقطاع غزة في عام 2025.

تامر حسني بعد حادث الضبعة: "لازم حارة منفصلة لعربيات النقل لحماية الناس"
05:53

تامر حسني بعد حادث الضبعة: "لازم حارة منفصلة لعربيات النقل لحماية الناس"

تفاعل الفنان تامر حسني مع الحادث المروري المأساوي الذي وقع على طريق الضبعة بمطروح، موجهاً رسالة عاجلة إلى الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة عربات النقل السريع على الطرق.

05:53

تامر حسني بعد حادث الضبعة: "لازم حارة منفصلة لعربيات النقل لحماية الناس"

تفاعل الفنان تامر حسني مع الحادث المروري المأساوي الذي وقع على طريق الضبعة بمطروح، موجهاً رسالة عاجلة إلى الجهات المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة عربات النقل السريع على الطرق.

اخترنا لك
إيقاف تصوير "إيميلي في باريس" بعد وفاة المخرج!
08:43
مكسيم خليل يخرج عن صمته لمواجهة مجاعة القطاع
07:14
تامر حسني بعد حادث الضبعة: "لازم حارة منفصلة لعربيات النقل لحماية الناس"
05:53
صورة قديمة لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تثير الجدل مجددًا وسط شائعات العودة
05:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025