مي كساب توجه رسالة دعم لكريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد ظهورهما في الساحل الشمالي

ونشرت مي صورة تجمعها بالثنائي عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام
، وعلّقت عليها:"ربنا يخليكم لبعض يا حبايب قلبي، ويبعد عنكم شياطين الإنس والجن."
ولاقت رسالة مي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، خاصة مع تجدد ظهور الثنائي
معًا بعد فترة من الشائعات التي طالت علاقتهما.
أثار حضور كريم
محمود عبد العزيز
وزوجته في الحفل اهتمام الجمهور، خصوصًا مع وجود الفنانة دينا الشربيني، وسط تلميحات من المتابعين حول شائعات سابقة ربطت بين كريم ودينا، رغم نفي الطرفين لهذه الأخبار
.
الظهور المشترك أعاد الجدل إلى الساحة الفنية، وأثار موجة من التكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، خصوصًا في ظل الأجواء المليئة بالمفاجآت داخل الحفل.