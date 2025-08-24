وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي والد النجم أتاكان أوزكايا عن عمر يناهز 63 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في خبر أحزن محبي الفنان وجمهوره.





وأعلن أتاكان أوزكايا الخبر المحزن لمتابعيه عبر خاصية " " على حسابه في ، حيث نشر صورة والده وكتب:"انتقل إلى رحمة والدنا الحبيب مصطفى أوزكايا وستشيع جنازته غدًا السبت بعد صلاة الظهر في مالتيبه المركزي، وسيدفن في مقبرة باشيبويوك، وداعًا يا أبي."





يشتهر الفنان أتاكان أوزكايا بمشاركته في مسلسل "المدينة البعيدة"، المستوحى من مسلسل " "، إلى جانب عدد من النجوم مثل أوزان أكبابا، سينم أونسال، جونكا سيلاسون، موفيت كاياكان، ألبير كانكايا، ديلين دوغر، ونظمي كيريك. العمل من إخراج كاتكسيس وتأليف جوليزار إيرماك.



ومن المقرر أن يبدأ طاقم المسلسل تصوير الموسم الثاني في إسطنبول قبل نهاية شهر أغسطس/آب الحالي، وسط تغييرات ملحوظة في طاقم العمل وأحداث من المتوقع أن تفتح خطوطًا درامية مثيرة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر بعد نجاح الموسم الأول.