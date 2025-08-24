الأخبار
وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة
وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة
وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة

فن

2025-08-24 | 07:38
وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة
Aljadeed
وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي والد النجم التركي أتاكان أوزكايا عن عمر يناهز 63 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في خبر أحزن محبي الفنان وجمهوره.


وأعلن أتاكان أوزكايا الخبر المحزن لمتابعيه عبر خاصية "ستوري" على حسابه في إنستغرام، حيث نشر صورة والده وكتب:"انتقل إلى رحمة الله والدنا الحبيب مصطفى أوزكايا وستشيع جنازته غدًا السبت بعد صلاة الظهر في مسجد مالتيبه المركزي، وسيدفن في مقبرة باشيبويوك، وداعًا يا أبي."


يشتهر الفنان أتاكان أوزكايا بمشاركته في مسلسل "المدينة البعيدة"، المستوحى من مسلسل "الهيبة"، إلى جانب عدد من النجوم الأتراك مثل أوزان أكبابا، سينم أونسال، جونكا سيلاسون، موفيت كاياكان، ألبير كانكايا، ديلين دوغر، ونظمي كيريك. العمل من إخراج أحمد كاتكسيس وتأليف جوليزار إيرماك.

ومن المقرر أن يبدأ طاقم المسلسل تصوير الموسم الثاني في إسطنبول قبل نهاية شهر أغسطس/آب الحالي، وسط تغييرات ملحوظة في طاقم العمل وأحداث جديدة من المتوقع أن تفتح خطوطًا درامية مثيرة ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر بعد نجاح الموسم الأول.

