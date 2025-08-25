شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال الفن.. إليكم السبب!

وتزامنت أنباء اعتزال شيرين عبد الوهاب بعد تصريح الصحافي محمود المملوك خلال مشاركته في برنامج "حديث اليوم" مع الإعلامي إيهاب العجمي، حيث قال "أن شيرين أخبرته شخصياً بنيتها اعتزال الفن لأنها تعبت من كل المشاكل التي مرت بها مؤخرًا".
ولكن حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من جهة شيرين أو معلومات مؤكدة حول حقيقة الاعتزال.
نفى الممثل المصري حسام حبيب ما تردد خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض عليه، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الثنائي هاندا ارتشيل وهاكان سابانجي عن بعضهما في الساعات الماضية، خاصةً بعد قيام هاندا بحذف كل الصور التي تجمعها معًا من على حسابها على منصة "انستغرام".
أثارت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي الجدل خلال الساعات الماضية بتفاعلها مع منشورات تتحدث عن الوضع في سوريا، وذلك عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام".