شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال الفن.. إليكم السبب!
شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال الفن.. إليكم السبب!
شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال الفن.. إليكم السبب!

فن

2025-08-25 | 04:41
شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال الفن.. إليكم السبب!
Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال الفن.. إليكم السبب!

أثار خبر اعتزال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الفن نهائياً الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أزمتها مع محاميها السابق المستشار ياسر قنطوش، على خلفية عودتها الى الفنان حسام حبيب التي مازالت متضاربة بين النفي والتأكيد.

وتزامنت أنباء اعتزال شيرين عبد الوهاب بعد تصريح الصحافي محمود المملوك خلال مشاركته في برنامج "حديث اليوم" مع الإعلامي إيهاب العجمي، حيث قال "أن شيرين أخبرته شخصياً بنيتها اعتزال الفن لأنها تعبت من كل المشاكل التي مرت بها مؤخرًا".

ولكن حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من جهة شيرين أو معلومات مؤكدة حول حقيقة الاعتزال.

 

اقرأ ايضا في فن

حسام حبيب يكشف حقيقة القبض عليه! وهذا ما قاله عن عودته الى شيرين عبد الوهاب
05:55

حسام حبيب يكشف حقيقة القبض عليه! وهذا ما قاله عن عودته الى شيرين عبد الوهاب

نفى الممثل المصري حسام حبيب ما تردد خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض عليه، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

05:55

حسام حبيب يكشف حقيقة القبض عليه! وهذا ما قاله عن عودته الى شيرين عبد الوهاب

نفى الممثل المصري حسام حبيب ما تردد خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض عليه، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

بعد الانفصال.. أرزو سابانجي تعلق للمرة الأولى على علاقة ابنها بـ هاندا أرتشيل
05:27

بعد الانفصال.. أرزو سابانجي تعلق للمرة الأولى على علاقة ابنها بـ هاندا أرتشيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الثنائي هاندا ارتشيل وهاكان سابانجي عن بعضهما في الساعات الماضية، خاصةً بعد قيام هاندا بحذف كل الصور التي تجمعها معًا من على حسابها على منصة "انستغرام".

05:27

بعد الانفصال.. أرزو سابانجي تعلق للمرة الأولى على علاقة ابنها بـ هاندا أرتشيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الثنائي هاندا ارتشيل وهاكان سابانجي عن بعضهما في الساعات الماضية، خاصةً بعد قيام هاندا بحذف كل الصور التي تجمعها معًا من على حسابها على منصة "انستغرام".

هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
03:52

هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!

​أثارت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي الجدل خلال الساعات الماضية بتفاعلها مع منشورات تتحدث عن الوضع في سوريا، وذلك عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام".

03:52

هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!

​أثارت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي الجدل خلال الساعات الماضية بتفاعلها مع منشورات تتحدث عن الوضع في سوريا، وذلك عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام".

