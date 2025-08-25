شيرين عبد الوهاب تقرر اعتزال الفن.. إليكم السبب!

وتزامنت أنباء اعتزال بعد تصريح الصحافي محمود المملوك خلال مشاركته في برنامج "حديث " مع الإعلامي ، حيث قال "أن أخبرته شخصياً بنيتها اعتزال الفن لأنها تعبت من كل المشاكل التي مرت بها مؤخرًا".

ولكن حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من جهة شيرين أو معلومات مؤكدة حول حقيقة الاعتزال.