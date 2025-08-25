الأخبار
هيا مرعشلي تهاجم &quot;الدروز مش إرهاب&quot; وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!

2025-08-25 | 03:52
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!
هيا مرعشلي تهاجم "الدروز مش إرهاب" وانتقادات حادة تطالها تدفعها الى الاعتزال!

​أثارت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي الجدل خلال الساعات الماضية بتفاعلها مع منشورات تتحدث عن الوضع في سوريا، وذلك عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام".

وفي التفاصيل،  شاركت هيا مرعشلي تدوينة لأحد الأشخاص الذي أشار اليها بـ "تاغ"، تظهر المقارنة بين الطريقة التي تتناول فيها الوسائل الإعلامية الاخبار عن سوريا، وتحديداً العاصمة "دمشق"، بين كيف يصورها "الدروز" وبين كيف هي دمشق في الحقيقة.

لترد مرعشلي بتعليق كتبت فيه: "انا وياك والله منعرف انو الدروز مالهن إرهاب، وانا وياك منعرف مين الإرهاب، بس سبحان الله كيف بتترتب الأمور، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

تعليق هيا عرضها للانتقادات من قبل المتابعين، بين من وجه لها القول بأنها "لبنانية" وليس لها علاقة بالشأن السوري، وبين من وجه لها السؤال: "هل في السابق كانت تستطيع الكتابة والتعليق بهذه الطريقة".

لتعود الممثلة اللبنانية وتشارك "ستوري" جديدة اعتزلت من خلالها الحديث عن أي أمر يخص السياسة او حتى انساني.

وكتبت هيا: "يؤسفني انو نوصل لمطرح ناخد فيه قرار انو ما عاد نرفع صوتنا حتى بالحق لأن جزء كبير وكبير جدا اطرش واعمى ومريض".

وتابعت: "بعتذر انو من هلأ وطالع ما عاد شارك بأي شي بخص السياسة لأي دولة، ولا حتى انساني، لا حدا يعتب ولا حدا يزعل، العالم صار غريب".

واختتمت مرعشلي حديثها بالقول: "وإن الله على كل شيء قدير وبكرا بتدور الدنيا ومنتفرج ونجن وساكتين متل ما عم نتفرج هلأ".

