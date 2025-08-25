رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند

وفي التفاصيل، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجل مسن يرقص في حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأخير في "فوروم دي بيروت"، على انغام اغنيتها الشهيرة "بوس الواوا".
واثار الفيديو تفاعل المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم بشخصية المسن، الذي على الرغم من عمره الكبير إلا أنه يتمتع بصحة جيدة وروح مرحة.
أعلنت نقابة الفنانين السوريين، في بيان عن عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة الفرع بعد موجة غضب وتداول مشهد كوميدي ساخر للممثل عن ضحايا الهجمات الكيميائية.
ستعود الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت منتصف شهر أيلول المقبل، وذلك بعد حفلها الغنائي الضخم الذي احيته في بيروت، وفق ما أفادت "نواعم".
استذكرت الممثلة التونسية هند صبري والدتها، وذلك في الذكرى الأربعين لوفاتها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام".