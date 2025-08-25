رقص رجل مسن في حفل هيفاء وهبي الاخير في بيروت يتصدر الترند

وفي التفاصيل، تداول الناشطون على مقطع فيديو يظهر رجل مسن يرقص في حفل الفنانة الأخير في "فوروم دي "، على اغنيتها الشهيرة " ".

واثار الفيديو تفاعل المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم بشخصية المسن، الذي على الرغم من عمره الكبير إلا أنه يتمتع بصحة جيدة وروح مرحة.