رابعة الزيات تتعرض لحادث سقوط بسبب "الكعب العالي"

نشرت الإعلامية عبر خاصية "الستوري" في حسابها عبر "إنستغرام" صورة اظهرت تلقيها باقات من الورد البيضاء حملت عبارة "الحمد لله على السلامة"، ما أثار قلق متابعيها.



وكشفت في حديث لـ موقع " " أنها تعرّضت لحادث سقوط بسبب انتعالها حذاءً ذات كعب عالٍ، ما أدى إلى كسر في مشط القدمين.

وروت ما جرى معها قائلة: "كنت خارجة من أحد المباني، وكان هناك مرتفع صغير، بينما كنت أنتعل كعباً عالياً جداً، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أقع على ، لا أذكر كيف حصل الأمر، كل ما أعرفه أنني حاولت أن أتماسك لكنني سقطت بقوة."

وتابعت: "توجّهت إلى المستشفى، وارتأى الأطباء أن انتعل حذاءً طبياً كبديل عن تجبير القدمين بشكل كامل، مع ضرورة الراحة لمدة أسابيع وشهر إلى أن يلتئم الكسر."

وأكدت انها ستعود إلى حياتها الطبيعية فور استعادة قدرتها على الحركة وانخفاض نسبة الألم.