سامر المصري في افتتاح معرض دمشق الدولي.. وحضور واسع لشخصيات فنية وثقافية

تم يوم امس افتتاح الـ62 من معرض الدولي، بعد توقف استمر 6 سنوات، بحضور الرئيس السوري احمد وبمشاركة نحو 850 شركة محلية وعالمية، وحضور رسمي واقتصادي بارز من دول عدّة.



وحضرالافتتاح شخصيات فنية وثقافية عدة، وكان من بين الحاضرين الممثل سامر المصري، كما تخلل الافتتاح عروض فنية جسدت لوحات تختصر ثقافة كل محافظة سورية.

واقيم المعرض الدولي تحت شعار " تستقبل "، وعلى مساحة عرض تقدر بـ95 ألف متر مربع، بأرض مدينة المعارض الجديدة بريف ، حيث سيفتح أبوابه أمام الزوار اعتباراً من الخميس وحتى الـ5 من سبتمبر المقبل.

كما تواجد خلال الافتتاح وزراء ودبلوماسيون ورجال أعمال عرب وأجانب، وشارك في المعرض شركات من 20 دولة عربية وأجنبية، وعمل على التحضيرات أكثر من 20 ألف موظف وعامل، وسط إجراءات مشددة على امتداد مدينة المعارض وطريق .

ويعد المعرض واحداً من أقدم وأهم المعارض التجارية في والمنطقة ، وواجهة حضارية واقتصادية لسوريا منذ تأسيسه عام 1954 .