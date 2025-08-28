الأخبار
سامر المصري في افتتاح معرض دمشق الدولي.. وحضور واسع لشخصيات فنية وثقافية
سامر المصري في افتتاح معرض دمشق الدولي.. وحضور واسع لشخصيات فنية وثقافية
سامر المصري في افتتاح معرض دمشق الدولي.. وحضور واسع لشخصيات فنية وثقافية

فن

2025-08-28 | 05:18
سامر المصري في افتتاح معرض دمشق الدولي.. وحضور واسع لشخصيات فنية وثقافية
Aljadeed
سامر المصري في افتتاح معرض دمشق الدولي.. وحضور واسع لشخصيات فنية وثقافية

تم يوم امس افتتاح الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، بعد توقف استمر 6 سنوات، بحضور الرئيس السوري احمد الشرع وبمشاركة نحو 850 شركة محلية وعالمية، وحضور رسمي واقتصادي بارز من دول عدّة.

وحضرالافتتاح شخصيات فنية وثقافية عدة، وكان من بين الحاضرين الممثل سامر المصري، كما تخلل الافتتاح عروض فنية جسدت لوحات تختصر ثقافة كل محافظة سورية.
واقيم المعرض الدولي تحت شعار "سوريا تستقبل العالم"، وعلى مساحة عرض تقدر بـ95 ألف متر مربع، بأرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق، حيث سيفتح أبوابه أمام الزوار اعتباراً من الخميس وحتى الـ5 من سبتمبر المقبل.
كما تواجد خلال الافتتاح وزراء ودبلوماسيون ورجال أعمال عرب وأجانب، وشارك في المعرض شركات من 20 دولة عربية وأجنبية، وعمل على التحضيرات أكثر من 20 ألف موظف وعامل، وسط إجراءات أمنية مشددة على امتداد مدينة المعارض وطريق المطار.
ويعد المعرض واحداً من أقدم وأهم المعارض التجارية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وواجهة حضارية واقتصادية لسوريا منذ تأسيسه عام 1954 .

