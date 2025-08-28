حسن الشافعي يعتذر بسبب اغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين

قدم الفنان والموسيقي المصري اعتذاره من الجمهور وذلك بعد لأغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين.

في فيديو نشره عبر حسابه على ، قال : "بقالـي يومين بتوصلني رسائل بتقول إن الأغنية اللي عزفتها مرتبطة بجماعة سياسية وإنني بروّج للعنف والحرب… وده كلام صعب قوي وعنـيف، وبيستوجب إني أوضح الحقيقة بنفسي، لأني أبعد ما يكون عن ده".

وتابع حديثه موضحًا أن ما قدّمه يأتي ضمن مشروع موسيقي جديد يحمل عنوان "شاف": "القصّة ببساطة إن عندي مشروع موسيقي إلكتروني مدمج بالثقافة ، الهدف منه إني أوصل تراثنا للعالم كله. وده شيء طبيعي إني أبحث عن قصائد قديمة من التراث العربي ".

وعن الكلمات التي أثارت الجدل، أوضح : "لحد علمي إن القصيدة دي من التراث اليمني القديم، لكن واضح إنها أصبحت مرتبطة بمجموعة سياسية، والناس شايفينها كأنها شعار ليهم. وده مش المكان اللي أنا جاي منه إطلاقًا".

واكد الشافعي انه سيسحب الاغنية من كل المنصات الرقمية وقال:"أولاً علشان ما يكونش فيه أي إساءة فهم أو حد يتضايق، وثانيًا علشان المحتوى ما يتمش استغلاله في الترويج لأفكار إحنا مالناش علاقة بيها".

ثم أضاف: "أنا دايمًا بحب أتحمّل المسؤولية، واللي حصل سوء تقدير مني. وبعتذر لأي حد فهم الموضوع بشكل مختلف. وبشكر الناس اللي نبهوني ووضحوا لي الموضوع".

وختم بالقول:"هاخد الموضوع كبادرة حسن نية، وهكتب الأغنية من جديد علشان تتكلم عن السلام. لو أنا بروّج لأي حاجة فهي حاجات إيجابية مرتبطة بالفن. وأتمنى نقدر نوصل ثقافتنا للعالم بمعاني كلها إيجابية وعلى رأسها معنى السلام".