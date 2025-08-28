مهيرة عبد العزيز تحتفل بيوم المرأة الاماراتية وتوجه رسالة مؤثرة

وقالت مهيرة إن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على النجاح سواء في الإعلام، الرياضة، ريادة الأعمال أو العمل الخيري، مؤكدة أن رحلتها كمذيعة وممثلة ورائدة أعمال وأم تعكس جانبًا من هذه المسيرة. وأضافت أن شقيقتها كانت من أوائل اللاعبات الإماراتيات في كرة القدم، معتبرة أن تجربتها دليل إضافي على أن لا شيء يقف أمام المرأة عندما تُتاح لها الفرص، مشيرة أيضًا إلى اعتزازها بها كأجمل خالة لابنتها.
وأوضحت مهيرة أن هذه الفرص تحققت بفضل رؤية القيادة الإماراتية، التي دعمت المرأة ومكّنتها من إثبات حضورها في الإعلام والرياضة والاقتصاد والحياة العامة.
بدورهم، تفاعل متابعو مهيرة بشكل واسع مع رسالتها، حيث انهالت التعليقات المهنئة والمشيدة بالدور الذي تؤديه المرأة الإماراتية، معتبرين كلماتها انعكاسًا لمسيرة نجاح ملهمة.
A post shared by mahiraabdelaziz مهيرة (@mahiraabdelaziz)
خرج الممثل السوري قصي خولي في أحدث ظهور له عبر مقطع فيديو قصير على "إنستغرام"، ليشعل خلال ساعات قليلة موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول ملامحه الجديدة.
اعلن النجم العالمي من اصل مغربي فرنش مونتانا خطوبته رسميا من الشيخة مهرة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي.
قدم الفنان والموسيقي المصري حسن الشافعي اعتذاره من الجمهور وذلك بعد لأغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين.