مهيرة عبد العزيز تحتفل بيوم المرأة الاماراتية وتوجه رسالة مؤثرة

وقالت مهيرة إن أثبتت قدرتها على النجاح سواء في الإعلام، الرياضة، ريادة الأعمال أو العمل الخيري، مؤكدة أن رحلتها كمذيعة وممثلة ورائدة أعمال وأم تعكس جانبًا من هذه المسيرة. وأضافت أن شقيقتها كانت من أوائل اللاعبات الإماراتيات في ، معتبرة أن تجربتها دليل إضافي على أن لا شيء يقف أمام المرأة عندما تُتاح لها الفرص، مشيرة أيضًا إلى اعتزازها بها كأجمل خالة لابنتها.

وأوضحت مهيرة أن هذه الفرص تحققت بفضل رؤية القيادة الإماراتية، التي دعمت المرأة ومكّنتها من إثبات حضورها في الإعلام والرياضة والاقتصاد والحياة العامة.

بدورهم، تفاعل متابعو مهيرة بشكل واسع مع رسالتها، حيث انهالت التعليقات المهنئة والمشيدة بالدور الذي تؤديه المرأة الإماراتية، معتبرين كلماتها انعكاسًا لمسيرة نجاح ملهمة.