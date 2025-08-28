الأخبار
مهيرة عبد العزيز تحتفل بيوم المرأة الاماراتية وتوجه رسالة مؤثرة
مهيرة عبد العزيز تحتفل بيوم المرأة الاماراتية وتوجه رسالة مؤثرة
مهيرة عبد العزيز تحتفل بيوم المرأة الاماراتية وتوجه رسالة مؤثرة

فن

2025-08-28 | 07:45
مهيرة عبد العزيز تحتفل بيوم المرأة الاماراتية وتوجه رسالة مؤثرة
Aljadeed
مهيرة عبد العزيز تحتفل بيوم المرأة الاماراتية وتوجه رسالة مؤثرة

احتفلت النجمة الإماراتية مهيرة عبد العزيز بـ "يوم المرأة الإماراتية"، إذ نشرت رسالة مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبّرت فيها عن فخرها بإنجازات المرأة في مختلف المجالات.

وقالت مهيرة إن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على النجاح سواء في الإعلام، الرياضة، ريادة الأعمال أو العمل الخيري، مؤكدة أن رحلتها كمذيعة وممثلة ورائدة أعمال وأم تعكس جانبًا من هذه المسيرة. وأضافت أن شقيقتها كانت من أوائل اللاعبات الإماراتيات في كرة القدم، معتبرة أن تجربتها دليل إضافي على أن لا شيء يقف أمام المرأة عندما تُتاح لها الفرص، مشيرة أيضًا إلى اعتزازها بها كأجمل خالة لابنتها.

وأوضحت مهيرة أن هذه الفرص تحققت بفضل رؤية القيادة الإماراتية، التي دعمت المرأة ومكّنتها من إثبات حضورها في الإعلام والرياضة والاقتصاد والحياة العامة.

بدورهم، تفاعل متابعو مهيرة بشكل واسع مع رسالتها، حيث انهالت التعليقات المهنئة والمشيدة بالدور الذي تؤديه المرأة الإماراتية، معتبرين كلماتها انعكاسًا لمسيرة نجاح ملهمة.

قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟
10:13

قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟

خرج الممثل السوري قصي خولي في أحدث ظهور له عبر مقطع فيديو قصير على "إنستغرام"، ليشعل خلال ساعات قليلة موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول ملامحه الجديدة.

10:13

قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟

خرج الممثل السوري قصي خولي في أحدث ظهور له عبر مقطع فيديو قصير على "إنستغرام"، ليشعل خلال ساعات قليلة موجة واسعة من الجدل والتساؤلات حول ملامحه الجديدة.

فرنش مونتانا يعلن خطوبته رسميا من الشيخة مهرة
09:27

فرنش مونتانا يعلن خطوبته رسميا من الشيخة مهرة

اعلن النجم العالمي من اصل مغربي فرنش مونتانا خطوبته رسميا من الشيخة مهرة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي.

09:27

فرنش مونتانا يعلن خطوبته رسميا من الشيخة مهرة

اعلن النجم العالمي من اصل مغربي فرنش مونتانا خطوبته رسميا من الشيخة مهرة، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي.

حسن الشافعي يعتذر بسبب اغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين
07:24

حسن الشافعي يعتذر بسبب اغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين

قدم الفنان والموسيقي المصري حسن الشافعي اعتذاره من الجمهور وذلك بعد لأغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين.

07:24

حسن الشافعي يعتذر بسبب اغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين

قدم الفنان والموسيقي المصري حسن الشافعي اعتذاره من الجمهور وذلك بعد لأغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين.

قصي خولي يفاجئ الجمهور بظهوره الاخير.. هل خضع للتجميل؟
10:13
فرنش مونتانا يعلن خطوبته رسميا من الشيخة مهرة
09:27
حسن الشافعي يعتذر بسبب اغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين
07:24
فضل شاكر يطل الى جانب ابنه محمد شاكر على المسرح
05:26

