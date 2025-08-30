أورلاندو بلوم يكشف الكابوس النّفسيّ وراء تحوّله الجسديّ!

بلوم أوضح في مقابلة مع برنامج This Morning أنه خسر نحو 23 كيلوغرامًا بعدما اقتصر نظامه الغذائي لأسابيع على التونة والخيار فقط، مما جعله مرهقًا وعصبيًا باستمرار. وأضاف: "كنت بلا طاقة، سريع الغضب، وصعب الاحتمال".
كشف الفنان محمد التاجيعن تعرضه لواقعة انتحال شخصية على تطبيق "تيك توك"، مؤكداً أن شاباً استغل اسمه للحصول على أموال من الجمهور.
تحتفل الملكة رانيا العبدالله الأحد بعيد ميلادها الخامس والخمسين، مواصلة حضورها الفاعل في الميادين الإنسانية والاجتماعية داخل الأردن وخارجه.
أثارت الفنانة المصرية الكبيرة لبلبة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قدّمت فيه فكرة غير تقليدية لمساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين.