جيسي جي تلغي جولتها الموسيقية بسبب السرطان!

وأوضحت جيسي في منشور عبر إنستغرام أن العملية الجراحية "ليست خطيرة جدًا"، لكنها ضرورية ويجب أن تُجرى قبل نهاية العام، وهو ما يتعارض مع مواعيد جولتها المقررة في أكتوبر بأوروبا ونوفمبر في الولايات المتحدة.
وبناءً على ذلك، تم إلغاء جميع العروض الأمريكية، فيما تقرر تأجيل الحفلات في بريطانيا وأوروبا من أكتوبر 2025 إلى أبريل 2026، مع التأكيد على أن التذاكر ستبقى صالحة للمواعيد الجديدة.
كما شاركت جيسي مشاعرها مع جمهورها بقولها: "أشعر بالإحباط والحزن… لكن يجب أن أُشفى. هذا القرار هو الأصح".
كشف الفنان محمد التاجيعن تعرضه لواقعة انتحال شخصية على تطبيق "تيك توك"، مؤكداً أن شاباً استغل اسمه للحصول على أموال من الجمهور.
تحتفل الملكة رانيا العبدالله الأحد بعيد ميلادها الخامس والخمسين، مواصلة حضورها الفاعل في الميادين الإنسانية والاجتماعية داخل الأردن وخارجه.
أثارت الفنانة المصرية الكبيرة لبلبة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قدّمت فيه فكرة غير تقليدية لمساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين.