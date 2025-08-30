جيسي جي تلغي جولتها الموسيقية بسبب السرطان!

وأوضحت جيسي في منشور عبر أن العملية الجراحية "ليست خطيرة جدًا"، لكنها ضرورية ويجب أن تُجرى قبل نهاية العام، وهو ما يتعارض مع مواعيد جولتها المقررة في أكتوبر بأوروبا ونوفمبر في .

وبناءً على ذلك، تم إلغاء جميع العروض ، فيما تقرر تأجيل الحفلات في وأوروبا من أكتوبر 2025 إلى أبريل 2026، مع التأكيد على أن التذاكر ستبقى صالحة للمواعيد الجديدة.

كما شاركت جيسي مشاعرها مع جمهورها بقولها: "أشعر بالإحباط والحزن… لكن يجب أن أُشفى. هذا القرار هو الأصح".