جورجينا رودريغيز تستعرض خاتم خطوبتها من كريستيانو رونالدو في فينيسيا

جورجينا التي أعلنت مؤخراً خطوبتها من رونالدو بعد علاقة استمرت سنوات، بدت متألقة على السجادة الحمراء بفستان أسود طويل أنيق مع تسريحة شعر مرفوعة، فيما ركزت عدسات المصورين على خاتم الخطوبة الفاخر الذي حرصت على إبراز بريقه، إلى جانب مجموعة أخرى من المجوهرات.
ويُعد هذا الظهور هو الثالث لها منذ وصولها إلى مدينة البندقية، حيث ظهرت أولاً عند وصولها ببدلة من الساتان البني المزين بنقاط سوداء مع حقيبة بطبعة جلد الثعبان ونظارات شمسية سوداء. كما أطلت صباح اليوم التالي في جلسة تصوير بفستان أسود متوسط الطول بتنورة دانتيل وحذاء بكعب عالٍ، قبل أن تخطف الأنظار مجدداً مساءً على السجادة الحمراء.
إطلالات جورجينا المتنوعة وتألّقها اللافت جعلها من أبرز نجمات المهرجان هذا العام، خصوصاً مع الحدث الشخصي الكبير المتمثل في إعلان خطوبتها من أحد أشهر نجوم كرة القدم في العالم.