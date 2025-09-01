فيديو روبي في العلمين يشعل السوشال ميديا.. والجمهور ينقلب عليها

وقالت في الفيديو المتداول: "علشان طموحكم بس ميعلاش، أنا كنت ست أوفر، مش عارفة كام ساعة، ممكن نص ساعة، لكن كتير". هذا التعليق أثار غضب شريحة من الجمهور الذين اعتبروا أن حديثها يحمل إيحاءات غير لائقة، خصوصاً أن الأغنية نفسها أثارت جدلاً منذ طرحها بسبب اسمها.

وفي وقت سابق، كانت روبي قد ردّت على الجدل المثار حول كلمات الأغنية، مكتفية بنشر مقطع منها عبر حسابها على وكتبت: "ما حبة نستخبى من البشر... من السواد اللي انتشر"، دون الدخول في سجال مباشر مع منتقديها.

الحفل تخلله تقديم مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، بينها " "، "ليه بيداري كده"، "حتة ناقصة"، إضافة إلى "3 ساعات متواصلة" التي عادت لتتصدر على .