هيفاء حسين ترفع قضية على فضل شاكر

حصلت الفنانة السورية القديرة منى واصف على لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية العريقة وإسهاماتها البارزة في الدراما السورية والعربية، إضافة إلى دورها في نشر قيم السلام وروح التكاتف والإخاء.
في أجواء ساحرة جمعت بين عراقة الشّرق وروح الحداثة، احتفل الممثّل المصريّ مينا مسعود، بطل فيلم “علاء الدّين”، بزفاف الممثّلة الأميركيّة ذات الأصول الهنديّة إميلي شاه إليه.
طمأنت الإعلامية رابعة الزيات محبيها بعد تعرضها لإصابة في قدمها، أوضحت خلالها أنها بخير لكنها بحاجة إلى فترة من الراحة التامة.