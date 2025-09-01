منى واصف صاحبة لقب سفيرة السلام في العالم

وجرى التكريم خلال احتفال "سوريا الأمل" الذي أقيم مساء أمس الأحد على مدرج رئاسة جامعة دمشق وفي تصريحات لصحيفة الوطن السورية، عبّرت منى واصف عن فخرها بهذا التكريم، وقالت: "تحمّل المسؤولية ليس أمراً سهلاً، لكن عشقي لمهنتي كان مصدر القوة الذي مكّنني من الاستمرار طوال مسيرتي الفنية."
فاجأت الفنانة البحرينية هيفاء حسين متابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستغرام، بإعلانها أنها بصدد رفع قضية ضد الفنان اللبناني فضل شاكر.
في أجواء ساحرة جمعت بين عراقة الشّرق وروح الحداثة، احتفل الممثّل المصريّ مينا مسعود، بطل فيلم “علاء الدّين”، بزفاف الممثّلة الأميركيّة ذات الأصول الهنديّة إميلي شاه إليه.
طمأنت الإعلامية رابعة الزيات محبيها بعد تعرضها لإصابة في قدمها، أوضحت خلالها أنها بخير لكنها بحاجة إلى فترة من الراحة التامة.