منى واصف صاحبة لقب سفيرة السلام في العالم

وجرى التكريم خلال احتفال " الأمل" الذي أقيم مساء أمس الأحد على مدرج رئاسة وفي تصريحات لصحيفة ، عبّرت عن فخرها بهذا التكريم، وقالت: "تحمّل المسؤولية ليس أمراً سهلاً، لكن عشقي لمهنتي كان مصدر القوة الذي مكّنني من الاستمرار طوال مسيرتي الفنية."