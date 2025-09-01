الأخبار
منى واصف صاحبة لقب سفيرة السلام في العالم
منى واصف صاحبة لقب سفيرة السلام في العالم
منى واصف صاحبة لقب سفيرة السلام في العالم

فن

2025-09-01 | 07:19
منى واصف صاحبة لقب سفيرة السلام في العالم
Aljadeed
منى واصف صاحبة لقب سفيرة السلام في العالم

حصلت الفنانة السورية القديرة منى واصف على لقب "سفيرة السلام في العالم" من قبل المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية العريقة وإسهاماتها البارزة في الدراما السورية والعربية، إضافة إلى دورها في نشر قيم السلام وروح التكاتف والإخاء.

وجرى التكريم خلال احتفال "سوريا الأمل" الذي أقيم مساء أمس الأحد على مدرج رئاسة جامعة دمشق وفي تصريحات لصحيفة الوطن السورية، عبّرت منى واصف عن فخرها بهذا التكريم، وقالت: "تحمّل المسؤولية ليس أمراً سهلاً، لكن عشقي لمهنتي كان مصدر القوة الذي مكّنني من الاستمرار طوال مسيرتي الفنية."

