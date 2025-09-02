وفاة زوج شقيقة الاعلامي نيشان بعد صراع مع المرض

وشارك صورة للراحل وأرفقها بتعليق كتب فيه: "فقدتُ زوج أختي، صهري " بخيت"، أخي وصديقي وحبيب أسرتنا، السّرطان سَرَقَهُ مِنّا.. الحياة قصيرة، البقاء لله".

يذكر إنه منذ أقل من شهرين، أعلن نيشان، وفاة صديقه أرديسون، بالسرطان أيضا، وروى نيشان موقفا وذكريات جمعته بالراحل تييري أرديسون، عبر حسابه بـ إنستجرام، قال فيه: اليوم رَحَل تييري أرديسون 75 عامًا بعد صراعه مع سرطان الكبد، مِن أشهر مقدّمي الشّاشة، في 2005 سافرنا بِرِفقة المنتجة الصديقة پيري كوشان مع المخرج الصديق كريستو، ومساعدته الصديقة ريتا كريستو، المُعِدّ الصديق طوني سمعان، والمُبدِع فادي رعيدي.

وتابع: وشاهدنا تسجيل حلقة من برنامج Tout Le Monde En Parle، وسجّلت حلقة بالعربيّة واقترحتُ ان نُسَمّي البرنامج شاكو ماكو في النُّسحة العربيّة، البرنامج كان جديدًا، وحقّق نجاحًا كبيرًا في العربيّ، وبعد تقديمي لِـ"شاكو ماكو"، الكثير من البرامج نُسِخَت عنه وعن هيكليّته، ثم في عام 2009 كنتُ مُتعاقِدًا مع MBC، واعتذرتُ مِن الـ عن تقديمه، فجاءت الرّائعة ، وكما تعلمون البرنامج أصبح اسمه حديث البلد، واستَمَرّ بنجاح إلى يومنا هذا.. رِحِمَ تييري أرديسون، والتّّعازي للأصدقاء.

