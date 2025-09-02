لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها

شاركت الخبر مع متابعيها من خلال " " نشرته عبر حسابها على منصة " "، وأظهرت كتاباً رسمياً بهذا الخصوص، وإشعار توثيق زواج، فضلاً عن صورة وخاتمين.

وكتبت الفنانة على الصورة التي شاركتها وقالت: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكانت مرام قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو عبر حسابها على " "، ظهرت فيه وهي تخرج من مركز الفحص الطبي قبل الزواج، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها أعلنت طلاقها قبل أشهر من الصالح بعد زواج استمر نحو 21 عاماً، وأنجبت خلاله ثلاثة أبناء: جنان، وعلي.