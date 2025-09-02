لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها

الأخبار
فن

2025-09-02 | 06:44
أعلنت الفنانة مرام البلوشي ​زواجها للمرة الثانية، بعد 3 أشهر من إعلانها الطلاق من زوجها السابق حسين الصالح بعد زواج استمر أكثر من 20 عاماً.

شاركت مرام البلوشي الخبر مع متابعيها من خلال "ستوري" نشرته عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، وأظهرت كتاباً رسمياً بهذا الخصوص، وإشعار توثيق حالة زواج، فضلاً عن صورة عروس وخاتمين.

وكتبت الفنانة على الصورة التي شاركتها وقالت: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكانت مرام قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، ظهرت فيه وهي تخرج من مركز الفحص الطبي قبل الزواج، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها أعلنت طلاقها قبل أشهر من حسين الصالح بعد زواج استمر نحو 21 عاماً، وأنجبت خلاله ثلاثة أبناء: جنان، جمانة وعلي.

اقرأ ايضا في فن

ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان
Play
05:38
Play

ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان

عادت الفنانة السورية ديما بياعة مع زوجها المغربي احمد الحلو الى دمشق، بعد انقطاع عن البلد.

05:38

ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان

عادت الفنانة السورية ديما بياعة مع زوجها المغربي احمد الحلو الى دمشق، بعد انقطاع عن البلد.

سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"
04:35

سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"

احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بعيد ميلاد مواطنها النجم أيمن زيدان التاسع والستين برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".

04:35

سوزان نجم الدين تهنئ أيمن زيدان في عيد ميلاده وتستعيد ذكريات "مفيد الوحش"

احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بعيد ميلاد مواطنها النجم أيمن زيدان التاسع والستين برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".

اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها
03:47

اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها

ظهر الفنان التركي باريش أردوتش في استراحة عائلية بعيدًا عن أجواء تصوير مسلسله الجديد، حيث التقطته عدسات الصحافة على شاطئ ألاجاتي برفقة زوجته غوبسي أوزاي وابنتهما "جان آسيا".

03:47

اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها

ظهر الفنان التركي باريش أردوتش في استراحة عائلية بعيدًا عن أجواء تصوير مسلسله الجديد، حيث التقطته عدسات الصحافة على شاطئ ألاجاتي برفقة زوجته غوبسي أوزاي وابنتهما "جان آسيا".

