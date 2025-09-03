سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صور)

نُقلت الفنانة إلى مستشفى " كلينك" في إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة في ، حيث تم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأوضحت ، ابنة شقيقة سميرة، أن خالتها عانت من إرهاق شديد نتيجة إصابتها بفيروس، رغم أن الفحوصات قبل السفر كانت طبيعية، مشيرة إلى أنها تتلقى رعاية طبية مكثفة منذ عشرة أيام وتحسّن وضعها الصحي.



وأضافت أن متابعة الفريق الطبي واهتمام الطبيب الخاص ساعدا في تجاوز المرحلة الصعبة، ومن المتوقع خروجها قريباً للعودة إلى منزلها في وسط دعم عائلتها.