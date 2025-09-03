الأخبار
سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صور)
سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صور)
سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صور)

فن

2025-09-03 | 04:06
سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صور)
سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صور)

نُقلت الفنانة سميرة توفيق إلى مستشفى "كليفلاند كلينك" في أبوظبي إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة في بيروت، حيث تم نقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت لينا رضوان، ابنة شقيقة سميرة، أن خالتها عانت من إرهاق شديد نتيجة إصابتها بفيروس، رغم أن الفحوصات قبل السفر كانت طبيعية، مشيرة إلى أنها تتلقى رعاية طبية مكثفة منذ عشرة أيام وتحسّن وضعها الصحي.  

وأضافت أن متابعة الفريق الطبي واهتمام الطبيب الخاص ساعدا في تجاوز المرحلة الصعبة، ومن المتوقع خروجها قريباً للعودة إلى منزلها في أبوظبي وسط دعم عائلتها. 
 

اقرأ ايضا في فن

محمد سامي عن منى زكي: "نعمة"!
04:26

محمد سامي عن منى زكي: "نعمة"!

عبر المخرج محمد سامي عن إعجابه الكبير بالفنانة منى زكي، واصفًا إياها بأنها النجمة الأهم والموهبة الأكبر في جيلها رغم وجود نجوم موهوبين كثيرين.

04:26

محمد سامي عن منى زكي: "نعمة"!

عبر المخرج محمد سامي عن إعجابه الكبير بالفنانة منى زكي، واصفًا إياها بأنها النجمة الأهم والموهبة الأكبر في جيلها رغم وجود نجوم موهوبين كثيرين.

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة
04:18

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة

تحدث موقع "لها" عن محادثات بين نقابتي التمثيل والموسيقى لمناقشة أزمة تصريحات روبي في حفلها الأخير بالعلمين بسبب أغنيتها "3 ساعات متواصلة" التي أثارت انتقادات واسعة واتُّهمت بالخروج عن الذوق العام.

04:18

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة

تحدث موقع "لها" عن محادثات بين نقابتي التمثيل والموسيقى لمناقشة أزمة تصريحات روبي في حفلها الأخير بالعلمين بسبب أغنيتها "3 ساعات متواصلة" التي أثارت انتقادات واسعة واتُّهمت بالخروج عن الذوق العام.

وفاة جاكي شان إصطناعياً!
04:16

وفاة جاكي شان إصطناعياً!

انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات وفاة النجم جاكي شان، مصحوبة بصور تظهره على فراش الموت، ما أثار قلق محبيه. لكن بعد التدقيق تبين أن هذه الصور مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأخبار حول تدهور صحته أو وفاته لا أساس لها وصنفت كشائعات تهدف لجذب المشاهدات.

04:16

وفاة جاكي شان إصطناعياً!

انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات وفاة النجم جاكي شان، مصحوبة بصور تظهره على فراش الموت، ما أثار قلق محبيه. لكن بعد التدقيق تبين أن هذه الصور مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأخبار حول تدهور صحته أو وفاته لا أساس لها وصنفت كشائعات تهدف لجذب المشاهدات.

