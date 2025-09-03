الأخبار
اول تعليق للرئيس الامريكي دونالد ترامب على شائعة وفاته
اول تعليق للرئيس الامريكي دونالد ترامب على شائعة وفاته
اول تعليق للرئيس الامريكي دونالد ترامب على شائعة وفاته

فن

2025-09-03 | 03:54
اول تعليق للرئيس الامريكي دونالد ترامب على شائعة وفاته
اول تعليق للرئيس الامريكي دونالد ترامب على شائعة وفاته

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صمته ليرد على شائعات وفاته التي تصدر حديث الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشائعات التي ترددت بقوة خلال الأيام الماضية عن وفاته، ووصفها "بالأمر الجنوني".

وأكد ترامب أن كل التقارير التي نشرت بشأن صحته كانت مزيفة، مضيفاً: "كنت نشطا جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع".

كما وأكد الرئيس الأمريكي أنه أجرى العديد من المقابلات، ونشر بعض المنشورات المؤثرة على منصته الخاصة.

محمد سامي عن منى زكي: "نعمة"!
04:26

محمد سامي عن منى زكي: "نعمة"!

عبر المخرج محمد سامي عن إعجابه الكبير بالفنانة منى زكي، واصفًا إياها بأنها النجمة الأهم والموهبة الأكبر في جيلها رغم وجود نجوم موهوبين كثيرين.

04:26

محمد سامي عن منى زكي: "نعمة"!

عبر المخرج محمد سامي عن إعجابه الكبير بالفنانة منى زكي، واصفًا إياها بأنها النجمة الأهم والموهبة الأكبر في جيلها رغم وجود نجوم موهوبين كثيرين.

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة
04:18

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة

تحدث موقع "لها" عن محادثات بين نقابتي التمثيل والموسيقى لمناقشة أزمة تصريحات روبي في حفلها الأخير بالعلمين بسبب أغنيتها "3 ساعات متواصلة" التي أثارت انتقادات واسعة واتُّهمت بالخروج عن الذوق العام.

04:18

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة

تحدث موقع "لها" عن محادثات بين نقابتي التمثيل والموسيقى لمناقشة أزمة تصريحات روبي في حفلها الأخير بالعلمين بسبب أغنيتها "3 ساعات متواصلة" التي أثارت انتقادات واسعة واتُّهمت بالخروج عن الذوق العام.

وفاة جاكي شان إصطناعياً!
04:16

وفاة جاكي شان إصطناعياً!

انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات وفاة النجم جاكي شان، مصحوبة بصور تظهره على فراش الموت، ما أثار قلق محبيه. لكن بعد التدقيق تبين أن هذه الصور مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأخبار حول تدهور صحته أو وفاته لا أساس لها وصنفت كشائعات تهدف لجذب المشاهدات.

04:16

وفاة جاكي شان إصطناعياً!

انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات وفاة النجم جاكي شان، مصحوبة بصور تظهره على فراش الموت، ما أثار قلق محبيه. لكن بعد التدقيق تبين أن هذه الصور مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأخبار حول تدهور صحته أو وفاته لا أساس لها وصنفت كشائعات تهدف لجذب المشاهدات.

محمد سامي عن منى زكي: "نعمة"!
04:26
04:26
تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة
04:18
04:18
وفاة جاكي شان إصطناعياً!
04:16
04:16
سميرة توفيق تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صور)
04:06
04:06

