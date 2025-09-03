اول تعليق للرئيس الامريكي دونالد ترامب على شائعة وفاته

وفي التفاصيل، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشائعات التي ترددت بقوة خلال الأيام الماضية عن وفاته، ووصفها "بالأمر الجنوني".
وأكد ترامب أن كل التقارير التي نشرت بشأن صحته كانت مزيفة، مضيفاً: "كنت نشطا جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع".
كما وأكد الرئيس الأمريكي أنه أجرى العديد من المقابلات، ونشر بعض المنشورات المؤثرة على منصته الخاصة.
عبر المخرج محمد سامي عن إعجابه الكبير بالفنانة منى زكي، واصفًا إياها بأنها النجمة الأهم والموهبة الأكبر في جيلها رغم وجود نجوم موهوبين كثيرين.
تحدث موقع "لها" عن محادثات بين نقابتي التمثيل والموسيقى لمناقشة أزمة تصريحات روبي في حفلها الأخير بالعلمين بسبب أغنيتها "3 ساعات متواصلة" التي أثارت انتقادات واسعة واتُّهمت بالخروج عن الذوق العام.
انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات وفاة النجم جاكي شان، مصحوبة بصور تظهره على فراش الموت، ما أثار قلق محبيه. لكن بعد التدقيق تبين أن هذه الصور مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأخبار حول تدهور صحته أو وفاته لا أساس لها وصنفت كشائعات تهدف لجذب المشاهدات.