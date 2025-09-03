اول تعليق للرئيس الامريكي دونالد ترامب على شائعة وفاته

وفي التفاصيل، انتقد الرئيس الأميركي الشائعات التي ترددت بقوة خلال الأيام الماضية عن وفاته، ووصفها "بالأمر الجنوني".

وأكد أن كل التقارير التي نشرت بشأن صحته كانت مزيفة، مضيفاً: "كنت نشطا جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع".

كما وأكد أنه أجرى العديد من المقابلات، ونشر بعض المنشورات المؤثرة على منصته الخاصة.