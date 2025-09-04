أحمد السقا يكشف تفاصيل أزمته بعد الانفصال: “تأثرت نفسياً وجسدياً”

تحدث الممثل المصري بصراحة عن تجربته الشخصية بعد انفصاله عن زوجته السابقة، الإعلامية ، كاشفاً عن الأثر الكبير الذي تركته الأزمة على حياته النفسية والجسدية.





وخلال ندوة صحافية، أوضح السقا أن علاقته بمها الصغير انتهت من دون شجارات أو تجاوزات، مؤكداً احترامه لها بقوله: “سبحان مبدل القلوب، قد تقف مع شخص وفي التالي يختفي، لكن مها لم يكن هناك أو شتائم، ولا أي تماس جسدي”. وأضاف: “هي أم أولادي، ولن أسمح لأحد أن يتحدث عنها بسوء”.



أما عن البلاغات القانونية التي أُثيرت في تلك الفترة، فأكد السقا أنها تخص شخصاً لا يرغب في النزول إلى مستواه، قائلاً: “لو نزلت لمستواه فربما سيكون أرحم منه، لذلك لن أشتبك”.



وكشف السقا عن الجانب الأصعب في تلك المرحلة، وهو تأثير الأزمة على صحته، حيث فقد شهيته للطعام لمدة 26 يوماً وخسر وزناً ملحوظاً، مضيفاً: “كنت مضايق جداً… كيف تسد فم 120 مليون؟”.



وأشار أيضاً إلى أنه اضطر إلى دخول عالم بقوة بعد الأزمة، موضحاً: “قبلها لم أكن أعرف شيئاً عن إدارة مواقع التواصل، أما الآن فقد تعلمت كل ما يتعلق بها”.



تصريحات السقا عكست مزيجاً من الألم والتعافي، حيث بدا حريصاً على إظهار احترامه لعلاقته السابقة، مع تأكيده على الدروس التي خرج بها من هذه التجربة الصعبة.