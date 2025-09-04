القضاء الأميركي يبرّئ كاردي بي من قضية اعتداء مثيرة للجدل

إيليس زعمت أن كاردي بي بصقت عليها وهاجمتها مستخدمة أظافرها الطويلة ما تسبب بخدوش في وجهها استدعت لاحقاً جراحة تجميلية، مطالبة بتعويض تجاوز 32 ألف لتغطية تكاليف العلاج إضافة إلى مئات آلاف الدولارات كتعويضات إضافية. لكن فريق الدفاع عرض صورة التقطت لكاردي بي في الفترة نفسها أظهرت أن أظافرها قصيرة لا تتعدى إنشاً واحداً، وهو ما اعتُبر دليلاً حاسماً ينقض رواية المدعية.

جلسات المحاكمة استمرت أسبوعاً كاملاً قبل أن ترفض هيئة المحلفين جميع الادعاءات، من الاعتداء الجسدي إلى الإهمال وإلحاق الضرر النفسي، لتصدر حكمها النهائي في أقل من ساعة. وقد بدا الارتياح واضحاً على كاردي بي التي ضمّت يديها وأشارت بعلامة لحظة إعلان البراءة.

عقب الجلسة، صرحت الأميركية قائلة: "أنا لم ألمس تلك . أنا بريئة تماماً"، مضيفة تحذيراً صريحاً بأنها ستقاضي أي طرف يحاول مستقبلاً رفع دعاوى كيدية ضدها، مؤكدة: "لن أسمح لأحد أن يأخذ بسهولة، أنا أعمل بجد من أجل أطفالي ومن أعيلهم".

الحكم شكّل محطة مهمة في مسيرة كاردي بي التي ارتبط اسمها مراراً بالجدل، لكنه هذه المرة جاء ليمنحها نصراً قانونياً يعزز موقفها في مواجهة ما اعتبرته محاولات استغلال لشهرتها وثروتها.