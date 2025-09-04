القضاء الأميركي يبرّئ كاردي بي من قضية اعتداء مثيرة للجدل

الأخبار
2025-09-04 | 04:07
أسدل القضاء في لوس أنجلوس الستار على الدعوى التي واجهتها نجمة الراب العالمية كاردي بي منذ عام 2018، بعدما تقدمت حارسة أمن سابقة تُدعى إيماني إيليس باتهامها بالاعتداء الجسدي واللفظي عليها داخل أحد المراكز الطبية في بيفرلي هيلز أثناء حملها في شهرها الرابع.

إيليس زعمت أن كاردي بي بصقت عليها وهاجمتها مستخدمة أظافرها الطويلة ما تسبب بخدوش في وجهها استدعت لاحقاً جراحة تجميلية، مطالبة بتعويض تجاوز 32 ألف دولار لتغطية تكاليف العلاج إضافة إلى مئات آلاف الدولارات كتعويضات إضافية. لكن فريق الدفاع عرض صورة التقطت لكاردي بي في الفترة نفسها أظهرت أن أظافرها قصيرة لا تتعدى إنشاً واحداً، وهو ما اعتُبر دليلاً حاسماً ينقض رواية المدعية.

جلسات المحاكمة استمرت أسبوعاً كاملاً قبل أن ترفض هيئة المحلفين جميع الادعاءات، من الاعتداء الجسدي إلى الإهمال وإلحاق الضرر النفسي، لتصدر حكمها النهائي في أقل من ساعة. وقد بدا الارتياح واضحاً على كاردي بي التي ضمّت يديها وأشارت بعلامة الصليب لحظة إعلان البراءة.

عقب الجلسة، صرحت النجمة الأميركية قائلة: "أنا لم ألمس تلك المرأة. أنا بريئة تماماً"، مضيفة تحذيراً صريحاً بأنها ستقاضي أي طرف يحاول مستقبلاً رفع دعاوى كيدية ضدها، مؤكدة: "لن أسمح لأحد أن يأخذ مالي بسهولة، أنا أعمل بجد من أجل أطفالي ومن أعيلهم".

الحكم شكّل محطة مهمة في مسيرة كاردي بي التي ارتبط اسمها مراراً بالجدل، لكنه هذه المرة جاء ليمنحها نصراً قانونياً يعزز موقفها في مواجهة ما اعتبرته محاولات استغلال لشهرتها وثروتها.

