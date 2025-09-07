الأخبار
حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!
حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!
حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!

فن

2025-09-07 | 04:44
حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!
Aljadeed
حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!

لا تزال الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد ترقد تحت وطأة أزمة صحية ألمّت بها منذ أغسطس/ آب الماضي، وسط قلق متزايد من جمهورها ودعوات حارة بالشفاء.

الحساب الرسمي للفنانة على "إنستغرام" جدّد الطلب من محبيها الدعاء لها، ناشرًا صورة حملت عبارة: "اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج"، ومرفقة بآية قرآنية: "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ". وكتب الحساب مع الصورة: "نسألكم الدعاء وتمنياتنا الشفاء العاجل لأمنا الغالية حياة الفهد."

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذي غمره بالدعوات والتمنيات بالشفاء، حيث كتب أحد المعلقين: "الله يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة"، فيما علّق آخر: "اللهم الشفاء العاجل يا رب العالمين."

تفاصيل الأزمة الصحية

في 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت أسرة الفنانة تعرضها لوعكة صحية تبيّن لاحقًا أنها جلطة دماغية، استدعت إدخالها إلى العناية الفائقة. وأكد بيان صادر عن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه – حيث تشغل الفهد منصب نائب الرئيس – إصابتها بالجلطة، ما أثار قلق الوسط الفني والجمهور في الكويت والعالم العربي.

بعد أيام، خرج حفيدها خالد العبيد ليطمئن محبيها بأن حالتها مستقرة وتشهد تحسنًا تدريجيًا، غير أن المنشور الأخير على حسابها الرسمي أعاد تسليط الضوء على صعوبة وضعها الصحي، وأعاد معه الدعوات المكثفة بالشفاء للفنانة التي تُلقب بـ"أم الدراما الخليجية".

الفنانة الكويتية هند البلوشي ترزق بطفلتها الثالثة وتطلق عليها اسم "هند"
07:26

الفنانة الكويتية هند البلوشي ترزق بطفلتها الثالثة وتطلق عليها اسم "هند"

فاجأت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها اليوم السبت بإعلان خبر ولادة طفلتها الثالثة، وذلك عبر منشور مؤثر شاركته على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

07:26

الفنانة الكويتية هند البلوشي ترزق بطفلتها الثالثة وتطلق عليها اسم "هند"

فاجأت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها اليوم السبت بإعلان خبر ولادة طفلتها الثالثة، وذلك عبر منشور مؤثر شاركته على حسابها الرسمي في "إنستغرام".

اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما
05:44

اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما

شهد حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات الجديد "ألوم على مين"، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في الزمالك، ظهورًا لافتًا للفنانة نسرين طافش برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، في أول ظهور رسمي لهما كزوجين أمام الكاميرات.

05:44

اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما

شهد حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات الجديد "ألوم على مين"، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في الزمالك، ظهورًا لافتًا للفنانة نسرين طافش برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، في أول ظهور رسمي لهما كزوجين أمام الكاميرات.

عقيلته من بين الخريجين.. الرئيس السوري احمد الشرع يحضر حفل تخرج في جامعة ادلب
04:30

عقيلته من بين الخريجين.. الرئيس السوري احمد الشرع يحضر حفل تخرج في جامعة ادلب

خرّجت جامعة إدلب، بما فيها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، اليوم الأحد، دفعة جديدة من طلابها، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

04:30

عقيلته من بين الخريجين.. الرئيس السوري احمد الشرع يحضر حفل تخرج في جامعة ادلب

خرّجت جامعة إدلب، بما فيها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، اليوم الأحد، دفعة جديدة من طلابها، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

