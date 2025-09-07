حياة الفهد ما زالت تعاني من أزمتها الصحية وأسرتها تجدد طلب الدعاء!

الحساب الرسمي للفنانة على " " جدّد الطلب من محبيها الدعاء لها، ناشرًا صورة حملت عبارة: "اللهم لطفك وشفاءك لكل مريض ينتظر منك الفرج"، ومرفقة بآية قرآنية: "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ". وكتب الحساب مع الصورة: "نسألكم الدعاء وتمنياتنا الشفاء العاجل لأمنا الغالية حياة الفهد."

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذي غمره بالدعوات والتمنيات بالشفاء، حيث كتب أحد المعلقين: " يشفيها ويعافيها ويقومها بالسلامة"، فيما علّق آخر: "اللهم الشفاء العاجل يا رب العالمين."

تفاصيل الأزمة الصحية

في 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت أسرة الفنانة تعرضها لوعكة صحية تبيّن لاحقًا أنها جلطة دماغية، استدعت إدخالها إلى العناية الفائقة. وأكد بيان صادر عن للإنتاج الفني والمسرحي وصنّاع الترفيه – حيث تشغل الفهد منصب – إصابتها بالجلطة، ما أثار قلق الوسط الفني والجمهور في والعالم .

بعد أيام، خرج حفيدها العبيد ليطمئن محبيها بأن حالتها مستقرة وتشهد تحسنًا تدريجيًا، غير أن المنشور الأخير على حسابها الرسمي أعاد تسليط الضوء على صعوبة وضعها الصحي، وأعاد معه الدعوات المكثفة بالشفاء للفنانة التي تُلقب بـ"أم الدراما الخليجية".