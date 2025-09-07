عقيلته من بين الخريجين.. الرئيس السوري احمد الشرع يحضر حفل تخرج في جامعة ادلب

وشهد حفل التخريج مشاركة رسمية وجامعية، حيث حضر الرئيس إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء الكادر التدريسي.

وكانت من بين الخريجين لطيفة الدروبي، عقيلة رئيس الجمهورية ، التي نالت شهادة التخرج من كلية الآداب والعلوم الإنسانية خلال هذا الحفل، وفقاً لما أكده مدير العلاقات العامة في ، علي الرفاعي.

ويشار إلى أن العدد الكلي للخريجين في جامعة لهذا العام بلغ 2029 طالباً وطالبة من مختلف الكليات.

وتفاعل الناشطون على مع الخبر مهنئين الرئيس السوري احمد الشرع وزوجته على هذا الإنجاز، وجاء في احد التعليقات: "نبارك للسيدة الأولى "لطيفة الدروبي" تخرجها من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة إدلب".

وفي تعليق آخر: "مبروك التخرج لطيفتنا".