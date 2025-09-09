وسام بريدي يوجّه رسالة مؤثرة لابنته في عيد ميلادها

ونشر بريدي صورة تجمعه بابنته، وأرفقها بكلمات مليئة بالحب قائلاً: "بنتي… شو هالكلمة. بتفتح جوّا قلبي دنيي ما إلها آخر. إنتِ مش بس بنتي، إنتِ ونبضي وأكبر هدية عطاني ياها ربّي".

وأضاف: "يمكن بعدِك صغيرة وما بتفهمي معنى هالكلمات، بس رح تكبري، ورح ترجعي تقريها وتعرفي إنو في حدا بالدنيي كل يوم بيصلي ليشوفك سعيدة. رح كون السند اللي بيرفعك وقت تتعبي، الحضن اللي بيرجعلك الأمان، والصوت اللي بيذكرك قديش إنتِ قوية وغالية وفريدة".

وتابع بريدي: "رح كون رفيقك اللي بيسمعك بلا حكم وبلا شروط، وحبّي لإلك ما إلو قياس… بيكبر معك ومع خطواتك. ويمكن يجي نهار تصيري أم وتفهمي وقتها شو يعني كلمة ’يا بنتي‘ وكيف هالكلمة بتغيّر الإنسان".

وختم قائلاً: "اليوم بعيد ميلادك، بوعدك إنو ضلّ دايمًا البي اللي بيحبك بلا شروط، والبي اللي بيوقف حدّك بكل لحظة. كل سنة وإنتِ الحلم الأجمل بحياتي يا أحلى بلوشي".