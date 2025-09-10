محمد فضل شاكر لـ راغب علامة: "تحتاج للتصالح مع نفسك أولاً"

كشف الفنان ، نجل الفنان ، عن علمه بوجود حملة إعلامية مرتقبة تستهدف والده، موجهاً رسالة مباشرة إلى الفنان .



وقال شاكر: "أنت تواصلت مع مقربين لحل الخلاف مع والدي، رغم أنك شهّرت به، ومع ذلك وافق على طيّ الصفحة. لكننا فوجئنا بفيديو جديد لك تتحدث فيه عن السلاح، مع أنك تعلم أن أبي لم يقتل أحداً وأن المحكمة برأته". وأوضح أن عائلة شاكر لا تمانع عقد صلحة، "لكن الواضح أنك بحاجة للتصالح مع نفسك أولاً. طوال 13 عاماً لم نرد الإساءة بالإساءة، وغنائي لأغنياتك كان رسالة واضحة، فما المطلوب حالياً؟". وفي ما يتعلق بالتسجيل الصوتي الذي أعيد تداوله مؤخراً، أكد أنه قديم ومنشور منذ سبع سنوات، وأن بعض الصفحات تقاضت أموالاً لإعادة نشره. وشدد على أن والده يركز على فنه وعائلته، وعلى إثبات براءته التي أكدتها أحكام .