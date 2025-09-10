الأخبار
محمد فضل شاكر لـ راغب علامة: "تحتاج للتصالح مع نفسك أولاً"
محمد فضل شاكر لـ راغب علامة: "تحتاح للتصالح مع نفسك أولاً"
محمد فضل شاكر لـ راغب علامة: "تحتاج للتصالح مع نفسك أولاً"

فن

2025-09-10 | 03:58
محمد فضل شاكر لـ راغب علامة: "تحتاج للتصالح مع نفسك أولاً"
محمد فضل شاكر لـ راغب علامة: "تحتاج للتصالح مع نفسك أولاً"

كشف الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن علمه بوجود حملة إعلامية مرتقبة تستهدف والده، موجهاً رسالة مباشرة إلى الفنان راغب علامة.

وقال شاكر: "أنت تواصلت مع مقربين لحل الخلاف مع والدي، رغم أنك شهّرت به، ومع ذلك وافق فضل شاكر على طيّ الصفحة. لكننا فوجئنا بفيديو جديد لك تتحدث فيه عن السلاح، مع أنك تعلم أن أبي لم يقتل أحداً وأن المحكمة برأته". وأوضح أن عائلة شاكر لا تمانع عقد صلحة، "لكن الواضح أنك بحاجة للتصالح مع نفسك أولاً. طوال 13 عاماً لم نرد الإساءة بالإساءة، وغنائي لأغنياتك كان رسالة واضحة، فما المطلوب حالياً؟". وفي ما يتعلق بالتسجيل الصوتي الذي أعيد تداوله مؤخراً، أكد محمد شاكر أنه قديم ومنشور منذ سبع سنوات، وأن بعض الصفحات تقاضت أموالاً لإعادة نشره. وشدد على أن والده يركز اليوم على فنه وعائلته، وعلى إثبات براءته التي أكدتها أحكام القضاء.

