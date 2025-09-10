الأخبار
وفاة المطرب الشاب عمرو ستين وخطيبته مريم عامر منيب تنعيه
وفاة المطرب الشاب عمرو ستين وخطيبته مريم عامر منيب تنعيه
وفاة المطرب الشاب عمرو ستين وخطيبته مريم عامر منيب تنعيه

فن

2025-09-10 | 03:31
وفاة المطرب الشاب عمرو ستين وخطيبته مريم عامر منيب تنعيه
Aljadeed
وفاة المطرب الشاب عمرو ستين وخطيبته مريم عامر منيب تنعيه

في خبر أليم هزّ الوسط الفني وانتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الفنان محمود العسيلي وفاة صديقه المطرب الشاب عمرو ستين، حيث نعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلاً:
"توفي إلى رحمة الله أخي وصديقي عمرو ستين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله... إنا لله وإنا إليه راجعون."

وفي أول تعليق من خطيبته، كتبت الفنانة مريم عامر منيب عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام" منشورًا نعت فيه الراحل بكلمات مؤثرة، قائلة:
"إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل إلى رحمة الله حبيبي وكل حاجة في حياتي، خطيبي عمرو ممدوح ستين."

وأضافت مريم أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر الأربعاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد شكّل رحيل عمرو ستين المفاجئ صدمة كبيرة لمحبيه وأصدقائه في الوسط الفني، حيث نعاه عدد من الفنانين بكلمات حزينة، مشيرين إلى موهبته وصِدق مشاعره، سواء في حياته الشخصية أو الفنية.

