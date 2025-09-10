وفاة المطرب الشاب عمرو ستين وخطيبته مريم عامر منيب تنعيه

وفي أول تعليق من خطيبته، كتبت الفنانة مريم عامر منيب عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام" منشورًا نعت فيه الراحل بكلمات مؤثرة، قائلة:
"إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل إلى رحمة الله حبيبي وكل حاجة في حياتي، خطيبي عمرو ممدوح ستين."
وأضافت مريم أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر الأربعاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.
وقد شكّل رحيل عمرو ستين المفاجئ صدمة كبيرة لمحبيه وأصدقائه في الوسط الفني، حيث نعاه عدد من الفنانين بكلمات حزينة، مشيرين إلى موهبته وصِدق مشاعره، سواء في حياته الشخصية أو الفنية.