وفاة المطرب الشاب عمرو ستين وخطيبته مريم عامر منيب تنعيه

وفي أول تعليق من خطيبته، كتبت الفنانة عامر منيب عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابها الرسمي في " " منشورًا نعت فيه الراحل بكلمات مؤثرة، قائلة:

"إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل إلى رحمة وكل حاجة في حياتي، خطيبي ممدوح ."

وأضافت مريم أن صلاة الجنازة ستُقام ظهر الأربعاء في الشرطة بمدينة الشيخ ، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد شكّل رحيل عمرو ستين المفاجئ صدمة كبيرة لمحبيه وأصدقائه في الوسط الفني، حيث نعاه عدد من الفنانين بكلمات حزينة، مشيرين إلى موهبته وصِدق مشاعره، سواء في حياته الشخصية أو الفنية.