تجاهل لافت من محمد رمضان لحكم نجله

كتب قائلاً: "لو في أكبر من حبايبي كنت كتبتها... لأن كل موقف صعب اتعرضت له ومطبات اتحطت في طريقي عدّيتها بفضل ربنا ثم دعمكم ووقفتكم في ظهري." وأضاف: "بقولكم ده علشان البوست وصلت له بسبب محبتكم وإخلاصكم... هدفي وصول صوتنا ولغتنا وشخصيتنا مش بس لأمريكا... للعالم كله. استعدوا علشان نعرف بقوتنا وحجمنا... ثقة في ... أكبر نجاح."

الحكم القضائي ضد نجله

محكمة مستأنف الطفل كانت قد أصدرت أمس الثلاثاء قرارها بتأييد حكم أول درجة القاضي بإيداع نجل دار رعاية لمدة عام، بعد اتهامه بالاعتداء على أحد أصدقائه داخل نادي "نيو جيزة". وكانت المحكمة قد حددت جلسة 9 أيلول/سبتمبر للنظر في المقدم من أسرة رمضان على القرار.

التصالح لم يغيّر الحكم

اللافت أن المحكمة أيدت الحكم رغم تقديم مستندات رسمية تثبت التصالح بين نجل رمضان وأسرة المجني عليه "عمر"، حيث أكد الطرفان التنازل عن البلاغ. وحضر رمضان بنفسه جلسة المحاكمة، قائلاً أمام القاضي: "إحنا اتراضينا واتصالحنا وكله تمام."

القضية ما زالت تثير جدلاً واسعاً، إذ يرى البعض أن رمضان حاول إبعاد الأنظار عن الأزمة القانونية التي يواجهها نجله، عبر التركيز على مسيرته الفنية ورسائله التحفيزية لجمهوره.