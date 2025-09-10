الأخبار
تجاهل لافت من محمد رمضان لحكم نجله
تجاهل لافت من محمد رمضان لحكم نجله
تجاهل لافت من محمد رمضان لحكم نجله

فن

2025-09-10 | 04:27
تجاهل لافت من محمد رمضان لحكم نجله
تجاهل لافت من محمد رمضان لحكم نجله

في تجاهل واضح للحكم القضائي الصادر ضد نجله "علي"، فضّل الفنان محمد رمضان توجيه رسالة شكر وامتنان إلى جمهوره عبر حسابه على إنستغرام، مؤكداً أنّ دعمهم كان السند الأكبر له في مسيرته الفنية.

رمضان كتب قائلاً: "لو في كلمة أكبر من حبايبي كنت كتبتها... لأن كل موقف صعب اتعرضت له ومطبات اتحطت في طريقي عدّيتها بفضل ربنا ثم دعمكم ووقفتكم في ظهري." وأضاف: "بقولكم ده علشان البوست اللي جاي وصلت له بسبب محبتكم وإخلاصكم... هدفي وصول صوتنا ولغتنا وشخصيتنا مش بس لأمريكا... للعالم كله. استعدوا علشان نعرف العالم بقوتنا وحجمنا... ثقة في الله... أكبر نجاح."

الحكم القضائي ضد نجله

محكمة مستأنف الطفل كانت قد أصدرت أمس الثلاثاء قرارها بتأييد حكم أول درجة القاضي بإيداع نجل محمد رمضان دار رعاية لمدة عام، بعد اتهامه بالاعتداء على أحد أصدقائه داخل نادي "نيو جيزة". وكانت المحكمة قد حددت جلسة 9 أيلول/سبتمبر للنظر في الاستئناف المقدم من أسرة رمضان على القرار.

التصالح لم يغيّر الحكم

اللافت أن المحكمة أيدت الحكم رغم تقديم مستندات رسمية تثبت التصالح بين نجل رمضان وأسرة المجني عليه "عمر"، حيث أكد الطرفان التنازل عن البلاغ. وحضر محمد رمضان بنفسه جلسة المحاكمة، قائلاً أمام القاضي: "إحنا اتراضينا واتصالحنا وكله تمام."

القضية ما زالت تثير جدلاً واسعاً، إذ يرى البعض أن رمضان حاول إبعاد الأنظار عن الأزمة القانونية التي يواجهها نجله، عبر التركيز على مسيرته الفنية ورسائله التحفيزية لجمهوره.

داليدا خليل تخطف الأنظار بإطلالتين في حفل زفافها
08:31

داليدا خليل تخطف الأنظار بإطلالتين في حفل زفافها

في حفل زفافها، تألقت النجمة اللبنانية داليدا خليل بإطلالتين مختلفتين، جمعت فيهما بين الطابع الكلاسيكي والفني الاستعراضي.

08:31

داليدا خليل تخطف الأنظار بإطلالتين في حفل زفافها

في حفل زفافها، تألقت النجمة اللبنانية داليدا خليل بإطلالتين مختلفتين، جمعت فيهما بين الطابع الكلاسيكي والفني الاستعراضي.

تامر عبد المنعم يدافع عن سلوم حداد: "الرجل محب لمصر"
04:32

تامر عبد المنعم يدافع عن سلوم حداد: "الرجل محب لمصر"

لا تزال تصريحات الفنان السوري سلوم حداد حول أداء الفنانين المصريين باللغة العربية الفصحى تثير جدلاً واسعاً في الوسط الفني المصري، رغم تقديمه اعتذاراً رسمياً وتأكيده احترامه العميق للفن المصري وتاريخه.

04:32

تامر عبد المنعم يدافع عن سلوم حداد: "الرجل محب لمصر"

لا تزال تصريحات الفنان السوري سلوم حداد حول أداء الفنانين المصريين باللغة العربية الفصحى تثير جدلاً واسعاً في الوسط الفني المصري، رغم تقديمه اعتذاراً رسمياً وتأكيده احترامه العميق للفن المصري وتاريخه.

بلاغ جديد يتهم وفاء عامر في قضية تجارة أعضاء
04:20

بلاغ جديد يتهم وفاء عامر في قضية تجارة أعضاء

تواجه الفنانة المصرية وفاء عامر اتهاماً خطيراً بالإتجار في الأعضاء البشرية، بعد تقدّم المحامي هاني عوض، وكيلاً عن المواطن مصطفى أحمد سليم، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضدها وضد المنتجة ليلى الشبح وعدد من الشخصيات العامة.

04:20

بلاغ جديد يتهم وفاء عامر في قضية تجارة أعضاء

تواجه الفنانة المصرية وفاء عامر اتهاماً خطيراً بالإتجار في الأعضاء البشرية، بعد تقدّم المحامي هاني عوض، وكيلاً عن المواطن مصطفى أحمد سليم، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضدها وضد المنتجة ليلى الشبح وعدد من الشخصيات العامة.

داليدا خليل تخطف الأنظار بإطلالتين في حفل زفافها
08:31
تامر عبد المنعم يدافع عن سلوم حداد: "الرجل محب لمصر"
04:32
بلاغ جديد يتهم وفاء عامر في قضية تجارة أعضاء
04:20
دانييلا رحمة تكشف سبب تأخرها في إعلان خبر حملها
04:10

