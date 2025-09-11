اغتيال الناشط الأميركي تشارلي كيرك في جامعة يوتاه
قُتل الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عاماً، مساء الأربعاء بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية جماهيرية في جامعة وادي يوتاه بمدينة أوريم. ووفق الشرطة المحلية، فإن المهاجم أطلق رصاصة من مسافة بعيدة أصابت كيرك في رقبته بينما كان يخاطب نحو ثلاثة آلاف شخص حضروا الفعالية التي تندرج ضمن جولة سياسية كان ينظمها.
وأكدت السلطات أنّ منفّذ الهجوم ما زال فارّاً، وأن شخصاً جرى توقيفه في البداية أُفرج عنه لاحقاً بعدما تبيّن أنه ليس له علاقة بإطلاق النار.
وأوضحت التحقيقات الأولية أنّ الرصاصة انطلقت على الأرجح من سطح أحد المباني الجامعية على بُعد نحو 200 متر من مكان الحدث.