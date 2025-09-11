رحيل سوزان أرملة الفنان تامر ضيائي بعد عام على وفاته المأساوية

الفنان أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على " "، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، سوزان زوجة أخويا الفنان الراحل ، في ذمّة ". كما كشف إدريس عن موعد الجنازة، موضحاً أنها ستُقام الخميس عقب صلاة الظهر في بالمعادي.

وتأتي وفاة السيدة سوزان بعد أيام قليلة من إعلان شريف إدريس عن تدهور حالتها الصحية، إذ نُقلت إلى المستشفى ودخلت العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي. وطلب إدريس في حينه من متابعيه الدعاء لها، مؤكداً أنها كانت في وضع حرج للغاية.

برحيلها، يسدل الستار على فصل جديد من الحزن في أسرة الفنان تامر ضيائي، الذي رحل في 2024 بظروف مأساوية، لتلحق به زوجته بعد أكثر من عام، تاركة من الأسى في الوسط الفني وبين أصدقائهما والمقربين منهما.