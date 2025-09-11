الأخبار
مكسيم خليل يغرّد دعماً للطلاب المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي
مكسيم خليل يغرّد دعماً للطلاب المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي
A-
A+

مكسيم خليل يغرّد دعماً للطلاب المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي

فن

2025-09-11 | 08:04
مكسيم خليل يغرّد دعماً للطلاب المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي
Aljadeed
مكسيم خليل يغرّد دعماً للطلاب المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي

نشر الفنان السوري مكسيم خليل تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" عبّر فيها عن تضامنه مع اعتصام مجموعة من الطلاب أمام وزارة التعليم العالي، احتجاجاً على غلاء أقساط الجامعات الخاصة وتدهور الأوضاع المعيشية.

وقال خليل في تغريدته: "حالياً أمام وزارة التعليم العالي.. يتم تجاهل مطالب مجموعة من الطلاب المعتصمين للمطالبة بحقوق تعليمية بسبب غلاء أقساط الجامعات الخاصة إضافة إلى غلاء المعيشة. نحن بحاجة لزيادة عدد المتعلمين لا تنقيصهم، لأن لهم دوراً في المستقبل."

وأضاف: "حق التعليم حق محفوظ بكل الدول، إما عبر تأمين منح طلابية أو عبر تخفيضات للطلاب غير القادرين. لن تكسر موازنة الدولة منحة لـ100 طالب. لماذا هؤلاء الطلاب متروكون في الشمس يواجهون مصيرهم؟ أليس من المفترض أن يستقبل الوزير الطلاب ويسمع مشاكلهم؟"

وختم خليل تغريدته بهاشتاغ #اعتصام_طلاب_امام_وزارة_التعليم_العالي، في إشارة إلى التضامن مع الحراك الطلابي، مؤكداً أن التعليم حق أساسي لا يجوز التهاون به.

