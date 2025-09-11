مكسيم خليل يغرّد دعماً للطلاب المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي

نشر الفنان السوري تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" عبّر فيها عن تضامنه مع اعتصام مجموعة من الطلاب أمام ، احتجاجاً على أقساط الجامعات الخاصة وتدهور الأوضاع المعيشية.

في تغريدته: "حالياً أمام العالي.. يتم تجاهل مطالب مجموعة من الطلاب المعتصمين للمطالبة بحقوق تعليمية بسبب غلاء أقساط الجامعات الخاصة إضافة إلى غلاء المعيشة. نحن بحاجة لزيادة عدد المتعلمين لا تنقيصهم، لأن لهم دوراً في ."

وأضاف: "حق التعليم حق محفوظ بكل الدول، إما عبر تأمين منح طلابية أو عبر تخفيضات للطلاب غير القادرين. لن تكسر موازنة الدولة منحة لـ100 طالب. لماذا هؤلاء الطلاب متروكون يواجهون مصيرهم؟ أليس من المفترض أن يستقبل الوزير الطلاب ويسمع مشاكلهم؟"

وختم خليل تغريدته بهاشتاغ #اعتصام_طلاب_امام_وزارة_التعليم_العالي، في إشارة إلى التضامن مع الحراك الطلابي، مؤكداً أن التعليم حق أساسي لا يجوز التهاون به.