باسم يوسف يعلّق على اغتيال تشارلي كيرك: رسالة خطيـ ـرة وليست مجرد حادث عشوائي

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "استهداف تشارلي كيرك بهذه الطريقة ليس عملاً عشوائياً، بل رسالة. لا أعلم ما هي بعد، لكن الطريقة التي نُفّذت بها العملية مخيفة، والنتائج التي قد تترتب عليها أكثر رعباً."

وأبدى يوسف مخاوفه من أن يؤدي الحادث إلى ردود فعل انتقامية من الطرف الآخر، ملمحاً إلى احتمال استهداف شخصيات بارزة من اليسار الأميركي، وهو ما قد يدفع البلاد نحو دوامة عنف سياسي خطيرة. وأضاف: "الناس يفقدون عقولهم على الجانبين، وقد يكون الهدف المقبل شخصية يسارية مثيرة للجدل. حينها سيُقدَّم الأمر على أنه رد انتقامي."

وفي تغريدة أخرى مقتضبة، ذكّر يوسف بوقائع التاريخ قائلاً: "الحرب العالمية الأولى بدأت باغتيال." في إشارة إلى أن حوادث الاغتيال قد تكون الشرارة التي تفجّر صراعات أكبر وأخطر.