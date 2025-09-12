الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مهرجان &quot;اضافة&quot; الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني
مهرجان "اضافة" الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني
A-
A+

مهرجان "اضافة" الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني

فن

2025-09-12 | 11:37
مهرجان "اضافة" الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مهرجان "اضافة" الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني

أُقيمت في صالة السفراء – كازينو لبنان بتاريخ 9 -9 -25 فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "إضافة" الدولي، برعاية وزارة الإعلام ووزارة الشؤون الإجتماعية، ,بحضور حشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية والإجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية والثقافية.

افتُتحت الأمسية بتقديم الإعلامية ريمي درباس والإعلامي النجم ميشيل حوراني بأسلوب تفاعلي جذاب تفاعل معه الحضور، فيما أضفى الموسيقي العالمي ميشال فاضل لمسة فنية خاصة بعزفه الراقي على البيانو .

هذا وسبق الحفل مرور النجوم والمكرَّمين على السجادة الحمراء (Red Carpet) مع الإعلامي إيليو شماس الذي نقل أجواء الإستقبال والتفاعل الإعلامي، وسط تغطية واسعة من مختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وحملت هذه الدورة طابعاً إنسانياً إستثنائياً .. إذ تم تكريم مجموعة من أصحاب الهمم وذوي الإحتياجات الخاصة الذين أثبتوا أن الإبداع لا تحدّه العوائق. وشارك في الحفل مشتركـون من مصر والأردن، حيث فازوا بألقاب وجوائز مهمّة .

من بينهم من الأردن: عبد الرحمن المخلوف ومحمد خذاعلي ..

ومن مصر: عمر سهاجي، الذين شكّل حضورهم وفوزهم مصدر إلهام وفخر. كما أبدع عدد من الأطفال على المسرح، من أبرزهم الطفلة مريم نور الدين التي غنّت بإحساس مميّز باقة من أغنيات الفنانة ريمي بندلي القديمة، فتألقت بأدائها الإستثنائي ، والطفل شربل عاد الذي عزف على البيانو بطريقة رائعة نالت إعجاب الجمهور، إلى جانب مشاركة العديد من الشخصيات الملهمة الأخرى.

كما تم خلال الأمسية تكريم شخصيات بارزة كان لها أثر مميّز، حيث نالت الدكتورة أمل مبدي، رئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ورئيسة اللجنة العليا لإحتفالية "قادرون باختلاف"، درعا تكريمياً تقديراً لعطاءاتها الكبيرة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وخاصة من خلال الإحتفالية التي تقام سنوياً برعاية وحضور دائم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحظيت النجمة اللبنانية باميلا الكيك بتكريم خاص عن أدائها الإستثنائي لدور فتاة مصابة بالتوحّد، وهو دور جسّد قضايا أصحاب الهمم بصدق وساهم في نشر الوعي المجتمعي حول الدمج. كما كرّم المهرجان النجم المبدع علي المولى الذي قدّم موسيقى مؤثرة مخصّصة لأصحاب الهمم، فكان لتجربته وقع إنساني وفني عميق.

واختُتم الحفل بوصلة غنائية قدّمها النجم إيوان الذي أشعل الأجواء بأغنيته الشهيرة "فوق فوق" .. وتم قطع قالب الكاتو المميز "Wooden Bakery" .. وسط تفاعل كبير وإحتفالية مميزة وعواصف من التصفيق والتجاوب والإنسجام والدعم بنجاح الحفل التكريمي الضخم  ..

وفي كلمته، أكد سام سعد، مؤسس ورئيس مهرجان "إضافة" الدولي، أن المهرجان يسعى في كل دورة إلى تكريم الطاقات التي صنعت فرقاً في مجالاتها، مع التركيز هذا العام على النماذج الملهمة من أصحاب الهمم.

وأشار سعد إلى أن المهرجان يحمل بُعداً شخصياً وإنسانياً، إذ أهداه إلى والدته السيدة إيفون أبي خليل سعد،

وأوضح أنه في نفس الوقت تعرضت ووالده ل سرطان .. وتوفي والده بعدها .. ولكن والدته وعدته أنها ستتحدى المرض .. بإرادة صلبه ..

بعدما سمعت منه أنه واخوته لن يستطيعوا الحياة لو لا سمح الله أصابها مكروه ..

كما أوضح أن التسمية جاءت تكريماً للفنانة التشكيلية ماري خوري، التي أُصيبت بالشلل الرباعي خلال الحرب لكنها قاومت الألم بريشتها ورسمت لوحات خالدة.

ونوّه القيّمون على المهرجان بجهود فريق العمل في التنظيم والتحضير والإعداد والتصوير، الذين أسهموا بجهد إستثنائي في إنجاح الأمسية. كما أُعلن أن الحفل سيُعرض لاحقاً عبر شاشات التلفزيون ليصل إلى جمهور أوسع ويكرّس رسالته الإنسانية.

وفي الختام، تتقدّم لجنة مهرجان إضافة بالشكر العميق إلى جميع الرعاة والداعمين وكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث وجعل انطلاقته ممكنة منذ عام ٢٠٢٢ ليستمر بزخم أكبر في عام ٢٠٢٥ .. كما كان لافتاً الحضور الفني والتقني المتميّز لشركة Stage System، التي أضفت بلمستها الاحترافية قيمة إضافية على المهرجان. والشكر موصول أيضاً إلى كل من حضر ودعم هذا المهرجان، وإلى إدارة كازينو لبنان، هذا المعلم السياحي الأول، على إستضافته ورعايته الدائمة لأبرز الفعاليات الوطنية والثقافية.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الهدف الأساس للمهرجان يبقى، كما في كل دورة، تسليط الضوء على قضايا أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم الفاعل في المجتمع، مع الإعلان عن موعد الدورة الثالثة العام المقبل التي ستتضمن مفاجآت على مستوى الحضور والمكرَّمين والأنشطة.

اقرأ ايضا في فن

باسم يوسف يقدّم عرضاً خاصاً في بيروت ضمن جولته العالمية "Bassem Youssef Live"
11:04

باسم يوسف يقدّم عرضاً خاصاً في بيروت ضمن جولته العالمية "Bassem Youssef Live"

يستعد الكوميدي والطبيب المصري–الأميركي الشهير باسم يوسف لتقديم عرض ستاند أب كوميدي مميز في بيروت، يوم السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على مسرح بيروت هول. العرض سيُقدَّم باللغة الإنجليزية.

11:04

باسم يوسف يقدّم عرضاً خاصاً في بيروت ضمن جولته العالمية "Bassem Youssef Live"

يستعد الكوميدي والطبيب المصري–الأميركي الشهير باسم يوسف لتقديم عرض ستاند أب كوميدي مميز في بيروت، يوم السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على مسرح بيروت هول. العرض سيُقدَّم باللغة الإنجليزية.

توقيف قاتل الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك في ولاية يوتا
10:39

توقيف قاتل الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك في ولاية يوتا

أعلنت السلطات الأميركية توقيف الشاب تايلر روبنسون (22 عامًا) من ولاية يوتا، المتهم باغتيال المؤثر السياسي المحافظ تشارلي كيرك (31 عامًا)، خلال فعالية نظمتها منظمته Turning Point USA في جامعة وادي يوتا.

10:39

توقيف قاتل الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك في ولاية يوتا

أعلنت السلطات الأميركية توقيف الشاب تايلر روبنسون (22 عامًا) من ولاية يوتا، المتهم باغتيال المؤثر السياسي المحافظ تشارلي كيرك (31 عامًا)، خلال فعالية نظمتها منظمته Turning Point USA في جامعة وادي يوتا.

تجدد الخلاف بين فضل شاكر وجيرانه المتشددين في عين الحلوة بسبب عودته للغناء
07:25

تجدد الخلاف بين فضل شاكر وجيرانه المتشددين في عين الحلوة بسبب عودته للغناء

تجدّد الخلاف بين الفنان اللبناني فضل شاكر وعدد من جيرانه من العناصر الإسلامية المتشددة في حي المنشية داخل مخيم عين الحلوة، وذلك على خلفية عودته إلى الغناء بعد سنوات من الاعتزال.

07:25

تجدد الخلاف بين فضل شاكر وجيرانه المتشددين في عين الحلوة بسبب عودته للغناء

تجدّد الخلاف بين الفنان اللبناني فضل شاكر وعدد من جيرانه من العناصر الإسلامية المتشددة في حي المنشية داخل مخيم عين الحلوة، وذلك على خلفية عودته إلى الغناء بعد سنوات من الاعتزال.

اخترنا لك
باسم يوسف يقدّم عرضاً خاصاً في بيروت ضمن جولته العالمية "Bassem Youssef Live"
11:04
توقيف قاتل الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك في ولاية يوتا
10:39
تجدد الخلاف بين فضل شاكر وجيرانه المتشددين في عين الحلوة بسبب عودته للغناء
07:25
كيت ميدلتون تنفذ تسريحة شعرها بنفسها أمام الكاميرات
05:32

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025