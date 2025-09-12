مهرجان "اضافة" الدولي بدورته الثانية يوما عالميا للجمال الانساني

افتُتحت الأمسية بتقديم الإعلامية ريمي درباس والإعلامي النجم ميشيل حوراني بأسلوب تفاعلي جذاب تفاعل معه الحضور، فيما أضفى الموسيقي العالمي ميشال فاضل لمسة فنية خاصة بعزفه الراقي على البيانو .

هذا وسبق الحفل مرور النجوم والمكرَّمين على السجادة الحمراء (Red Carpet) مع الإعلامي إيليو شماس الذي نقل أجواء الإستقبال والتفاعل الإعلامي، وسط تغطية من مختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وحملت هذه الدورة طابعاً إنسانياً إستثنائياً .. إذ تم تكريم مجموعة من أصحاب الهمم وذوي الإحتياجات الخاصة الذين أثبتوا أن الإبداع لا تحدّه العوائق. وشارك في الحفل مشتركـون من مصر والأردن، حيث فازوا بألقاب وجوائز مهمّة .

من بينهم من الأردن: عبد الرحمن المخلوف ومحمد خذاعلي ..

ومن مصر: عمر سهاجي، الذين شكّل حضورهم وفوزهم مصدر إلهام وفخر. كما أبدع عدد من الأطفال على المسرح، من أبرزهم الطفلة مريم نور الدين التي غنّت بإحساس مميّز باقة من أغنيات الفنانة ريمي بندلي القديمة، فتألقت بأدائها الإستثنائي ، والطفل شربل عاد الذي عزف على البيانو بطريقة رائعة نالت إعجاب الجمهور، إلى جانب مشاركة العديد من الشخصيات الملهمة الأخرى.

كما تم خلال الأمسية تكريم شخصيات بارزة كان لها أثر مميّز، حيث نالت الدكتورة أمل مبدي، رئيسة الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ورئيسة اللجنة العليا لإحتفالية "قادرون باختلاف"، درعا تكريمياً تقديراً لعطاءاتها الكبيرة في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وخاصة من خلال الإحتفالية التي تقام سنوياً برعاية وحضور دائم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحظيت النجمة باميلا الكيك بتكريم خاص عن أدائها الإستثنائي لدور فتاة مصابة بالتوحّد، وهو دور جسّد قضايا أصحاب الهمم بصدق وساهم في نشر الوعي المجتمعي حول الدمج. كما كرّم المهرجان النجم المبدع علي المولى الذي قدّم موسيقى مؤثرة مخصّصة لأصحاب الهمم، فكان لتجربته وقع إنساني وفني عميق.

واختُتم الحفل بوصلة غنائية قدّمها النجم إيوان الذي أشعل الأجواء بأغنيته الشهيرة "فوق فوق" .. وتم قطع قالب الكاتو المميز "Wooden Bakery" .. وسط تفاعل كبير وإحتفالية مميزة وعواصف من التصفيق والتجاوب والإنسجام والدعم بنجاح الحفل التكريمي الضخم ..

وفي كلمته، أكد سام سعد، مؤسس ورئيس مهرجان "إضافة" الدولي، أن المهرجان يسعى في كل دورة إلى تكريم الطاقات التي صنعت فرقاً في مجالاتها، مع التركيز هذا العام على النماذج الملهمة من أصحاب الهمم.

وأشار سعد إلى أن المهرجان يحمل بُعداً شخصياً وإنسانياً، إذ أهداه إلى والدته السيدة إيفون أبي خليل سعد،

وأوضح أنه في نفس الوقت تعرضت ووالده ل سرطان .. وتوفي والده بعدها .. ولكن والدته وعدته أنها ستتحدى المرض .. بإرادة صلبه ..

بعدما سمعت منه أنه واخوته لن يستطيعوا الحياة لو لا سمح أصابها مكروه ..

كما أوضح أن التسمية جاءت تكريماً للفنانة التشكيلية ماري خوري، التي أُصيبت بالشلل الرباعي خلال الحرب لكنها قاومت الألم بريشتها ورسمت لوحات خالدة.

ونوّه القيّمون على المهرجان بجهود فريق العمل في التنظيم والتحضير والإعداد والتصوير، الذين أسهموا بجهد إستثنائي في إنجاح الأمسية. كما أُعلن أن الحفل سيُعرض لاحقاً عبر شاشات التلفزيون ليصل إلى جمهور أوسع ويكرّس رسالته الإنسانية.

وفي الختام، تتقدّم لجنة مهرجان إضافة بالشكر العميق إلى جميع الرعاة والداعمين وكل من ساهم في إنجاح هذا وجعل انطلاقته ممكنة منذ عام ٢٠٢٢ ليستمر بزخم أكبر في عام ٢٠٢٥ .. كما كان لافتاً الحضور الفني والتقني المتميّز لشركة Stage System، التي أضفت بلمستها الاحترافية قيمة إضافية على المهرجان. والشكر موصول أيضاً إلى كل من حضر ودعم هذا المهرجان، وإلى إدارة كازينو ، هذا المعلم السياحي الأول، على إستضافته ورعايته الدائمة لأبرز الفعاليات الوطنية والثقافية.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الهدف الأساس للمهرجان يبقى، كما في كل دورة، تسليط الضوء على قضايا أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم الفاعل في المجتمع، مع الإعلان عن موعد الدورة الثالثة العام المقبل التي ستتضمن مفاجآت على مستوى الحضور والمكرَّمين والأنشطة.