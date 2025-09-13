حسن الرداد يرد باستهزاء على سلوم حداد : "شوية لغة عربية وانا بجري"!

أثار الفنان الرداد الجدل خلال الساعات الماضية بعد انضمامه إلى قائمة منتقدي الفنان السوري ومهاجميه، بأسلوب جديد بعيداً من التصريحات المباشرة، إذ شارك على عادته، فيديو يمارس فيه رياضة الجري، ولكن هذه المرة أطل متحدثاً باللغة الفصحى خلال ركضه.

