4 آب "الحقيقة الضائعة"
حسن الرداد يرد باستهزاء على سلوم حداد : "شوية لغة عربية وانا بجري"!
حسن الرداد يرد باستهزاء على سلوم حداد : "شوية لغة عربية وانا بجري"!

فن

2025-09-13 | 06:11
حسن الرداد يرد باستهزاء على سلوم حداد : "شوية لغة عربية وانا بجري"!
Aljadeed
حسن الرداد يرد باستهزاء على سلوم حداد : "شوية لغة عربية وانا بجري"!

أثار الفنان المصري حسن الرداد الجدل خلال الساعات الماضية بعد انضمامه إلى قائمة منتقدي الفنان السوري سلوم حداد ومهاجميه، بأسلوب جديد بعيداً من التصريحات المباشرة، إذ شارك على عادته، فيديو يمارس فيه رياضة الجري، ولكن هذه المرة أطل متحدثاً باللغة الفصحى خلال ركضه.

وعلّق على اللقطات المصورة في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "شوية لغة عربية كده وأنا بجري على البحر".

ولاقى فيديو الرداد استحسان الممثلة المصرية عبير صبري التي كتبت: "إديلو" (أعطه أكثر)، إلى جانب زوجته الممثلة إيمي سمير غانم وشقيقتها الممثلة دنيا سمير غانم".

 

اقرأ ايضا في فن

والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى
14:14

والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى

كشفت والدة الفنانة المصرية رنا رئيس، زينب حسن، أن ابنتها غادرت الآن المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة استمرت 6 ساعات، عقب تعرضها لنزيف حاد الأسبوع الماضي.

14:14

والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى

كشفت والدة الفنانة المصرية رنا رئيس، زينب حسن، أن ابنتها غادرت الآن المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية عاجلة استمرت 6 ساعات، عقب تعرضها لنزيف حاد الأسبوع الماضي.

لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة
14:10

لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة

فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جمعتها بابنها الشاب سمير، وذلك للمرّة الأولى بعد سنوات من حفاظها على خصوصية أبنائها وإبقائهم بعيدًا عن الأضواء.

14:10

لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة

فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جمعتها بابنها الشاب سمير، وذلك للمرّة الأولى بعد سنوات من حفاظها على خصوصية أبنائها وإبقائهم بعيدًا عن الأضواء.

الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته
Play
14:05
Play

الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته

تصدر خلال الساعات مقطع فيديو للفنان السوري إسماعيل تمر، يطالب بمقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع.

14:05

الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته

تصدر خلال الساعات مقطع فيديو للفنان السوري إسماعيل تمر، يطالب بمقابلة الرئيس السوري أحمد الشرع.

والدة رنا رئيس توضح ما حصل مع ابنتها في المستشفى
14:14
لجين عمران تنشر صورة ابنها الشاب الوسيم لاول مرة
14:10
الفنان إسماعيل تمر يوجه رسالة للرئيس السوري احمد الشرع ويطلب رؤيته لمساعدته
14:05
نقابة الموسيقيين تنعى وفاة أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوي
10:43

