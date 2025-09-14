أحمد حلمي ينفي التصريحات المتداولة بإسمه رداً على الفنان سلوم حداد

ونشر عبر خاصية "الحالة" على حسابه صورة لتصريح منسوب إليه جاء فيه: "هو احنا لو اعترفنا إن كلام صح نبقى مش وطنيين ومبنحبش البلد... هات لي مسلسل عملناه بالفصحى في آخر 10 سنين... مين عندك من نجوم الصف الأول بيعرف يتكلم فصحى؟ طب تخيل نمبر وان بيتكلم لغة عربية..."

لكن حلمي أكد أن هذا الكلام عارٍ من الصحة قائلاً: "أنا مقولتش كده، ولا علقت على الموضوع ده أصلاً، وياريت محدش يصدق أي كلام يتكتب أو أي افتراء يتقال. أنا لو عايز أقول حاجة هقولها على بتاعتي، وشكرًا."

بهذا النفي، قطع حلمي الجدل الدائر على مواقع التواصل، مؤكدًا أن أي تصريح رسمي يصدر عنه سيكون عبر حساباته الموثقة فقط.