4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
أحمد حلمي ينفي التصريحات المتداولة بإسمه رداً على الفنان سلوم حداد
أحمد حلمي ينفي التصريحات المتداولة بإسمه رداً على الفنان سلوم حداد
أحمد حلمي ينفي التصريحات المتداولة بإسمه رداً على الفنان سلوم حداد

فن

2025-09-14 | 04:12
أحمد حلمي ينفي التصريحات المتداولة بإسمه رداً على الفنان سلوم حداد
أحمد حلمي ينفي التصريحات المتداولة بإسمه رداً على الفنان سلوم حداد

نفى الممثل المصري أحمد حلمي ما جرى تداوله حول تعليقه على تصريحات الممثل السوري سلوم حداد بشأن أداء بعض الممثلين المصريين في نطق اللغة العربية الفصحى.

ونشر حلمي عبر خاصية "الحالة" على حسابه صورة لتصريح منسوب إليه جاء فيه: "هو احنا لو اعترفنا إن كلام سلوم حداد صح نبقى مش وطنيين ومبنحبش البلد... يا سيدي هات لي مسلسل عملناه بالفصحى في آخر 10 سنين... مين عندك من نجوم الصف الأول بيعرف يتكلم فصحى؟ طب تخيل محمد رمضان نمبر وان بيتكلم لغة عربية..."

لكن حلمي أكد أن هذا الكلام عارٍ من الصحة قائلاً: "أنا مقولتش كده، ولا علقت على الموضوع ده أصلاً، وياريت محدش يصدق أي كلام يتكتب أو أي افتراء يتقال. أنا لو عايز أقول حاجة هقولها على السوشيال ميديا بتاعتي، وشكرًا."

بهذا النفي، قطع حلمي الجدل الدائر على مواقع التواصل، مؤكدًا أن أي تصريح رسمي يصدر عنه سيكون عبر حساباته الموثقة فقط.

إميلي شاه تثير القلق بظهورها على كرسي متحرك بعد أيام من زفافها على مينا مسعود
06:02

إميلي شاه تثير القلق بظهورها على كرسي متحرك بعد أيام من زفافها على مينا مسعود

أثارت الممثلة الهندية الأميركية إميلي شاه قلق متابعيها بعد أن نشرت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تجلس على كرسي متحرك، وذلك بعد أيام قليلة فقط من احتفالها بزفافها من الممثل العالمي صاحب الأصول المصرية مينا مسعود.

06:02

إميلي شاه تثير القلق بظهورها على كرسي متحرك بعد أيام من زفافها على مينا مسعود

أثارت الممثلة الهندية الأميركية إميلي شاه قلق متابعيها بعد أن نشرت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تجلس على كرسي متحرك، وذلك بعد أيام قليلة فقط من احتفالها بزفافها من الممثل العالمي صاحب الأصول المصرية مينا مسعود.

محمد رمضان يهدد كاردي بي مازحًا: "مش هسيب حقي"
04:28

محمد رمضان يهدد كاردي بي مازحًا: "مش هسيب حقي"

أثار الفنان المصري محمد رمضان تفاعلاً واسعًا بعد أن علّق بطريقته الخاصة على مقطع فيديو للنجمة العالمية كاردي بي، ظهرت فيه وهي تقف أعلى سيارة خلال مناسبة في نيويورك.

04:28

محمد رمضان يهدد كاردي بي مازحًا: "مش هسيب حقي"

أثار الفنان المصري محمد رمضان تفاعلاً واسعًا بعد أن علّق بطريقته الخاصة على مقطع فيديو للنجمة العالمية كاردي بي، ظهرت فيه وهي تقف أعلى سيارة خلال مناسبة في نيويورك.

دخول تامر حسني إلى المستشفى يثير البلبلة
04:18

دخول تامر حسني إلى المستشفى يثير البلبلة

أعلن الشاعر المصري رمضان محمد أن الفنان تامر حسني يتلقى العلاج في المستشفى بعد تعرضه لكسر في قدمه.

04:18

دخول تامر حسني إلى المستشفى يثير البلبلة

أعلن الشاعر المصري رمضان محمد أن الفنان تامر حسني يتلقى العلاج في المستشفى بعد تعرضه لكسر في قدمه.

إميلي شاه تثير القلق بظهورها على كرسي متحرك بعد أيام من زفافها على مينا مسعود
06:02
محمد رمضان يهدد كاردي بي مازحًا: "مش هسيب حقي"
04:28
دخول تامر حسني إلى المستشفى يثير البلبلة
04:18
وصية جورجيو أرماني تفاجئ العالم.. بيع تدريجي للأسهم؟
04:07

