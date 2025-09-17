نقابة الفنانين السوريين تتخذ خطوة جديدة بعد القرارات الأخيرة المثيرة للجدل

ونشرت النقابة صوراً تظهر نقيب الفنانين إلى جانب مجموعة من الممثلين والمخرجين والفنيين في مختلف التخصصات، في محاولة لإبراز عمل النقابة القائم على التوافق والتعاون بين النجوم.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار النقابة فتح باب الانتساب بشكل أوسع، ضمّ جميع العاملين في المهن الدرامية والموسيقية بغض النظر عن العمر أو الخبرة السابقة، ما جذب عدداً كبيراً من المخرجين والمصورين والمساعدين ومديري الإنتاج، إضافة إلى المغنين والعازفين الذين لم يكونوا منتسبين سابقاً.

وأدى هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة الانتساب وتسهيل مشاركة جميع العاملين في القطاع الفني ضمن النقابة، بعد أن كانت الشروط السابقة تحد من انضمام العديد منهم.