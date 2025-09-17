الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نقابة الفنانين السوريين تتخذ خطوة جديدة بعد القرارات الأخيرة المثيرة للجدل
نقابة الفنانين السوريين تتخذ خطوة جديدة بعد القرارات الأخيرة المثيرة للجدل
A-
A+

نقابة الفنانين السوريين تتخذ خطوة جديدة بعد القرارات الأخيرة المثيرة للجدل

فن

2025-09-17 | 03:59
نقابة الفنانين السوريين تتخذ خطوة جديدة بعد القرارات الأخيرة المثيرة للجدل
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نقابة الفنانين السوريين تتخذ خطوة جديدة بعد القرارات الأخيرة المثيرة للجدل

توافد عدد كبير من الفنانين السوريين إلى مقر نقابة الفنانين في أول تجمع من نوعه، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات بعد القرارات المثيرة للجدل الأخيرة.

ونشرت النقابة صوراً تظهر نقيب الفنانين مازن الناطور إلى جانب مجموعة من الممثلين والمخرجين والفنيين في مختلف التخصصات، في محاولة لإبراز عمل النقابة القائم على التوافق والتعاون بين النجوم.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار النقابة فتح باب الانتساب بشكل أوسع، ضمّ جميع العاملين في المهن الدرامية والموسيقية بغض النظر عن العمر أو الخبرة السابقة، ما جذب عدداً كبيراً من المخرجين والمصورين والمساعدين ومديري الإنتاج، إضافة إلى المغنين والعازفين الذين لم يكونوا منتسبين سابقاً.

وأدى هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة الانتساب وتسهيل مشاركة جميع العاملين في القطاع الفني ضمن النقابة، بعد أن كانت الشروط السابقة تحد من انضمام العديد منهم.

اقرأ ايضا في فن

إلتون جون يفاجئ جمهوره بتحويل ركبتيه إلى مجوهرات فريدة!
05:52

إلتون جون يفاجئ جمهوره بتحويل ركبتيه إلى مجوهرات فريدة!

كشف النجم البريطاني إلتون جون عن خطوة غريبة ولافتة تمثلت في تحويل ركبتيه إلى مجوهرات، وذلك ضمن فيلم وثائقي قصير بعنوان "Touched By Gold" يوثق محطات من حياته الشخصية ومسيرته الفنية.

05:52

إلتون جون يفاجئ جمهوره بتحويل ركبتيه إلى مجوهرات فريدة!

كشف النجم البريطاني إلتون جون عن خطوة غريبة ولافتة تمثلت في تحويل ركبتيه إلى مجوهرات، وذلك ضمن فيلم وثائقي قصير بعنوان "Touched By Gold" يوثق محطات من حياته الشخصية ومسيرته الفنية.

بعد ازمتها الصحية رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"
05:41

بعد ازمتها الصحية رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"

أعلن السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب عن اعتذار الفنانة رنا رئيس عن استكمال دورها في فيلم "سفاح التجمع" الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

05:41

بعد ازمتها الصحية رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"

أعلن السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب عن اعتذار الفنانة رنا رئيس عن استكمال دورها في فيلم "سفاح التجمع" الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

نوال الزغبي تعترف قد اكون نجسة وبخيلة احيانا ما القصة ؟
04:05

نوال الزغبي تعترف قد اكون نجسة وبخيلة احيانا ما القصة ؟

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ​خلال مقابلة لها مع بلينكس عن جوانب من شخصيتها لا يعرفها الجمهور، مؤكدة أنها قد تتصرف بشكل مختلف بحسب المواقف التي تمر بها.

04:05

نوال الزغبي تعترف قد اكون نجسة وبخيلة احيانا ما القصة ؟

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ​خلال مقابلة لها مع بلينكس عن جوانب من شخصيتها لا يعرفها الجمهور، مؤكدة أنها قد تتصرف بشكل مختلف بحسب المواقف التي تمر بها.

اخترنا لك
إلتون جون يفاجئ جمهوره بتحويل ركبتيه إلى مجوهرات فريدة!
05:52
بعد ازمتها الصحية رنا رئيس تعتذر عن "سفاح التجمع"
05:41
نوال الزغبي تعترف قد اكون نجسة وبخيلة احيانا ما القصة ؟
04:05
آيتن عامر تؤكد ثقتها ببراءة شقيقتها وفاء عامر من تهمة الاتـ ـجار بالأعضـ ـاء
11:57

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025