سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته

وفي حديثه لإذاعة "نجوم إف.إم"، أوضح لمجرد أن الغناء باللهجة يمثل بالنسبة له شرفًا كبيرًا ومحطة مهمة في مسيرته، كاشفًا أنه هو من اقترح على طعيمة تصوير فيديو كليب للأغنية بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على تقنيات ، خصوصًا أنه كان متواجدًا في وقتها.

وأضاف لمجرد أن تجربته في الساحل كانت ممتعة وسلسة وارتبطت بذكريات لا تُنسى، معتبرًا أن اختيار الفنانة يسرا الجديدي لمشاركة بطولة الكليب كان خطوة موفقة للغاية، إذ أضافت حضورًا لافتًا وطاقة مميزة عززت من قوة الأغنية وساهمت في انتشارها.