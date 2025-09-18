سعد لمجرد يرفض الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كليباته

وفي حديثه لإذاعة "نجوم إف.إم"، أوضح لمجرد أن الغناء باللهجة المصرية يمثل بالنسبة له شرفًا كبيرًا ومحطة مهمة في مسيرته، كاشفًا أنه هو من اقترح على طعيمة تصوير فيديو كليب للأغنية بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا أنه كان متواجدًا في الساحل الشمالي وقتها.
وأضاف لمجرد أن تجربته في الساحل الشمالي كانت ممتعة وسلسة وارتبطت بذكريات لا تُنسى، معتبرًا أن اختيار الفنانة يسرا الجديدي لمشاركة بطولة الكليب كان خطوة موفقة للغاية، إذ أضافت حضورًا لافتًا وطاقة مميزة عززت من قوة الأغنية وساهمت في انتشارها.
بعد أكثر من شهر على الإعلان عن حالتها الصحية، تم نقل الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى العاصمة البريطانية لندن، لاستكمال مراحل العلاج اللازمة، وذلك برفقة أسرتها ومدير أعمالها يوسف الغيث، عقب تحسن حالتها واستقرارها.
شاركت الفنانة الكويتية نوال جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لحظة خاصة ومميزة، بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الوحيدة حنين، حيث نشرت صورة تجمعهما، ورافقتها برسالة مليئة بالحب والعاطفة الأمومية.
أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" تحدثت فيه عن موقف جمعها بالفنان آسر ياسين، قالت خلاله: