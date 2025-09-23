الأخبار
المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته
المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته
المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته

فن

2025-09-23 | 09:26
المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته
المستشار تركي آل الشيخ يدعو للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بعد وفاته

نعى المستشار تركي آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي وفاته المنية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول.

كما ودعا له من خلال تدوينة شاكرها عبر صفحته الرسمية في منصة "اكس"، وكتب: "اللهم إن عبدك الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ قد جاءك بعد عمرٍ قضاه في الفتوى، ونُصح الأمة، وخدمة دينك، وتعليم عبادك… فأكرمه يا أكرم الأكرمين، وتجاوز عنه يا أرحم الراحمين. اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت عالماً عن علمه، ومفتياً عن فتواه، ومرشداً عن إرشاده، ومعلّماً عن نصحه. اللهم اجعل علمه صدقةً جارية، ونفعه نوراً في قبره، وفتاواه رحمةً له، وذِكره الطيب شفيعاً بين يديك. اللهم آنسه في وحدته، ووسّع له في قبره، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار. اللهم اجعل القرآن أنيسه، والصلاة شفيعته، والصيام ظلّه، والدعاء له عوناً، ورفقةَ الصالحين جيرانه".

وتابع: "اللهم إنك أكرم من أن تضيع من عمل لك، فاقبله في الصالحين، وارفع درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقاً. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، واجعلنا ممن يقتفون أثر العلماء الربانيين. اللهم إنّا نشهد أنه كان ناصحاً أميناً، مخلصاً في دينه، صادقاً في قوله، حريصاً على الأمة… فاجعل شهادتنا له عندك مقبولة، وازنه بها خيراً في موازين حسناته. اللهم آمينوإنا لله وإنا إليه راجعون".

