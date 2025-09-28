وائل كفوري يلفت الأنظار بموقف إنساني مع طفلة على المسرح

انتشر عبر مقطع فيديو للفنان اللبناني ، ظهر فيه على المسرح برفقة طفلة صعدت نحوه خلال حفله الأخير. وظهر وهو يقبلها على جبينها بحنان، في لفتة أثارت إعجاب الجمهور الذي لاحظ خوفه وحرصه على الطفلة.



