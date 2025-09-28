تصرف عفوي من أصالة يثير ضجة على السوشيال ميديا خلال حفلها في شقراء

وفي موقف عفوي لاقى تفاعلاً واسعاً، أقدمت على خلع حذائها على المسرح بعدما شعرت بعدم الارتياح، وقالت للجمهور مبتسمة: "خلاص شفتوه وهو زابط.. بدي أغنّي لكم وما أفكر بشي بيضايقني".

تصرفها البسيط أشعل تفاعل الحاضرين الذين قوبلوا هذه العفوية بالتصفيق والضحك، فيما انتشرت مقاطع الفيديو سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بصدقها وقربها من جمهورها.

أصالة قدّمت خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري لافت عكس محبة الجمهور السعودي والعربي لها في مناسبة وطنية بارزة.