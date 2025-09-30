الأخبار
محامي أحمد زكي يتهم وزارة الثقافة باختلاس مقتنياته
محامي أحمد زكي يتهم وزارة الثقافة باختلاس مقتنياته
محامي أحمد زكي يتهم وزارة الثقافة باختلاس مقتنياته

2025-09-30 | 04:16
محامي أحمد زكي يتهم وزارة الثقافة باختلاس مقتنياته
وجّه المحامي بلال عبد الغني، الممثل القانوني لأسرة الفنان الراحل أحمد زكي، اتهامات مباشرة إلى وزارة الثقافة المصرية بفقدان عدد من المقتنيات النادرة التي كانت مودَعة لديها منذ أعوام.

وأكد عبد الغني أنّ هذه المقتنيات سُلّمت للوزارة على سبيل الأمانة وليس كإهداء، مشيراً إلى أنّ بعض القطع اختفت من المخازن، منها البوط العسكري والبايب الشهير اللذان ارتبطا بالفنان الراحل.

وأوضح عبد الغني في تصريحاته أنّ مسؤوليته كانت تقتصر على تسليم المقتنيات لضمان حمايتها، لكنه تفاجأ لاحقاً باختفاء أجزاء مهمة منها، وهو ما وصفه بالتقصير والإهمال في صون تراث "النمر الأسود".

في المقابل، شدّد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو على أنّ الوزارة حريصة على حماية التراث الفني وتكريم رموزه، مؤكداً أنّ المقتنيات نُقلت بشكل رسمي بحضور الورثة الشرعيين وممثلهم القانوني، واعتُبرت إهداءً للوزارة بهدف حفظها وتخليد ذكرى الفنان.

نسرين طافش تدعم مصر بعد اساءة بعض الشبان بمظاهرة في دمشق
نسرين طافش تدعم مصر بعد اساءة بعض الشبان بمظاهرة في دمشق

عبرت الفنانة السورية نسرين طافش عن دعمها لـ مصر بعد الإساءة التي طالتها خلال مظاهرة لبعض الشباب في العاصمة السورية، دمشق.

سلوم حداد يبكي خلال المؤتمر الصحافي لمسرحية "الزير سالم" في ابو ظبي
سلوم حداد يبكي خلال المؤتمر الصحافي لمسرحية "الزير سالم" في ابو ظبي

​أثار الفنان السوري سلوم حداد حالة من التعاطف بعد لحظة بكائه في المؤتمر الصحافي لمسرحية "الزير سالم"، في أبو ظبي.

بعد 19 عاماً من الزواج… تقارير تؤكد انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان
بعد 19 عاماً من الزواج… تقارير تؤكد انفصال نيكول كيدمان وكيث أوربان

بعد زواج استمر 19 عاماً أثمر عن ابنتين، أعلنت تقارير إعلامية انفصال النجمة الأسترالية الحائزة على الأوسكار نيكول كيدمان عن زوجها المغني كيث أوربان، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

