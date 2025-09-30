سيرين عبد النور: "مواقع التواصل تحوّلت إلى جهنم"

وعبر خاصية "الستوريز" على حسابها في إنستغرام، نشرت سيرين منشوراً جاء فيه: "فيه واحد سأل: نحنا مع مين عايشين؟ نحنا عايشين مع وحوش بيأذوا ويدمروا الأرواح الطيبة يلي جواتنا تحت راية حرية الرأي، وبيستمتعوا بإنجازاتهم وبضحكاتهم الشيطانية".
وتابعت مؤكدة أن المتابع لمواقع التواصل يستطيع أن يراهم بوضوح: "هني نفسهم مغتصبين، قاتلين، شهود زور، بس برا السجن.. في سجن موازي اسمه الهاتف الذكي، مسيطرين عليه الأغبياء".
واختتمت رسالتها بلهجة حادة قائلة: "نحنا بآخر الأزمنة، والشر مستفحل بشكل مرعب.. جهنم فاضية والشيطان صار عايش بيناتنا بنسخ كتيرة، نجّينا يا رب".